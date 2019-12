AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-01-25 18:56:00

Cooler Master MasterPulse In-Ear headset

Lyd på farten som du også let kan have i lommen? Hils på MasterPulse In-Ear headsettet som vi kigger nærmere på i denne test. Der er tale om et kompakt kablet headset, som ud over at kunne bruges til musik, også er et håndfrit sæt til mobilen. Med Cooler Masters patenterede Bass FX teknologi, skulle du kunne få et markant bass boost, blot ved at dreje på ørepropperne. Hvorvidt dette virker i praksis og hvordan lyden er, må du ind i testen og læse nærmere omkring.

Cooler Master kan andet end at lave kabinetter, kølere og strømforsyninger. I denne test skal vi nemlig kigge nærmere på et in-ear headset fra dem. Navnet er MasterPulse In-Ear, og der er tale om et headset til at have med på farten til brug sammen med smartphone eller tablet. MasterPulse In-Ear har dog et trick i ærmet som de færreste andre in-ear headsets kan prale med, nemlig Bass FX. Hvad dette er, og hvordan headsettet lyder og er at have i ørene, kan du finde ud af hvis du læser videre – sæt i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt oplysninger på MasterPulse In-Ear til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af et par beskrivende billeder, lånt fra deres side:

Tilgængelige farver: Sort

Enhed størrelse: 8mm

Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

Impedance: 20 Ohm

Sensitivitet uden Bass FX: 109 dB

Sensitivitet med Bass FX: 119 dB

Max output: 20 mW

Kabellængde: 1,3 meter

Tilslutning: 3,5 mm guldbelagt jack-stik

Mikrofon pick-up mønster: Omni-directional

Frekvensgang mikrofon: 100 – 10.000 Hz

Sensitivitet mikrofon: -44 dB

Unboxing – hvad får man med?

Lad os kaste blikket på kassen som MasterPulse In-Ear headsettet ankommer i. På fronten finder vi et billede af selve headsettet, samt navn og reklame for Bass FX teknologien. Bagsiden viser headsettet skilt fra hinanden, med en masse features, mens at kassen også kan åbnes op for yderligere informationer – hvor du også kan se selve MasterPulse In-Ear igennem et vindue.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Vi finder følgende:

Cooler Master MasterPulse In-Ear headset

Transport/opbevarings taske

Diverse papirer

To par ekstra ørepropper

Inde i den inkluderede taske finder vi to par ekstra ørepropper og plads til MasterPulse In-Ear.

Et hurtigt kig på MasterPulse In-Ear

Farven på MasterPulse In-Ear headsettet er en blanding mellem sort og grå, mens der også er røde og blå detaljer på selve enhederne der skal ind i ørene. Ledningen er af den flade type som skulle have sværere ved at krølle, hvilket jo er en klar fordel. Længden på kablet er desuden 1,3 meter.

For tilslutning finder vi et 3,5mm jack-stik som Cooler Master har valgt at belægge med guld for at sikre bedst mulig holdbarhed over tid. Stikket er desuden lavet i metal og ikke plastik – fin lille detalje.

Ud over at hver øreprop har et bogstav for at indikere hvilket øre de hører hjemme i, har Cooler Master også givet dem hver deres farve. Den venstre har fået farven blå, mens at den højre er blevet rød. Størrelsen på ørepropperne er hvad jeg vil kalde mellem – jeg har både set mindre, men jeg har også set større.

Den del af øreproppen som skal ind i øret, er let at afmontere for rengøring eller udskiftning. Cooler Master inkluderer tre forskellige størrelser i kassen. Forhåbentlig kan en af de tre størrelser passe dig, ellers er du på dybt vand. Selvom konstruktionen ligner metal, er der blot tale om solid plastik – gitteret i midten der beskytter enheden er dog metal. Med det sagt er det nu blevet tid til test delen.

Testen og komfort

Det er nu blevet tid til at jeg skal have smækket MasterPulse In-Ear i ørene og se hvordan de er at lytte til. Jeg var så heldig at de præmonterede ørepropper passede mig, så jeg var hurtigt good to go. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg lyttede til en masse forskellig musik. Både min OnePlus 3 smartphone og stationære computer blev brugt til formålet, for at testen MasterPulse In-Ear headsettet bedst muligt.

Som jeg plejer, startede jeg ud i den bløde ende med noget pop og rock, for der næst at gå over i noget hands-up og hardstyle som er noget mere bas tungt. Første indtryk var godt, og MasterPulse In-Ear leverede en lækker sprød lyd i diskant og mellemtone området. Dog syntes jeg at bassen var for tilbageholdende, selv ved pop som ofte ikke kræver det store. Jeg drejede derfor på de yderste dele af ørebøfferne, fra at aktivere Cooler Masters Bass FX system (se billede nedenfor), og smed dem tilbage i ørene. Lyden var nu HELT en anden, og havde både fået et løft i bunden, men også mellemtonen og diskant nød godt af den ekstra luft.

Jeg fortsatte til de tungere genre og legede lidt med Bass FX systemet. Her var forskellen markant større, og jeg kom hurtigt frem til at lyden klart var bedst med Bass FX aktiveret. Lyden blevet meget mere dynamisk og dyb. Jeg testede som sagt både MasterPulse In-Ear på min smartphone og min PC. Lydkvaliteten på begge afspillere var god, men jeg bemærkede et problem som var til stede begge steder. Den maksimale volume var for lav. Vi kender det alle sammen, man hører musik ved god lydstyrke og så kommer favorit nummeret hvor den lige skal have en tand ekstra. Dette var ikke muligt med MasterPulse In-Ear da man allerede var på maksimal lydstyrke – bare 10% mere havde været rart. Jeg skal dog huske at sige at det naturligvis også kommer meget an på hvad man afspiller fra.

Hvad angår komforten er der ikke rigtig noget at pege fingre af her heller. Hvis du er vandt til at have in-ear headsets i ørene, vil du uden problemer kunne benytte MasterPulse In-Ear fra day one. Efter at have fundet den rette størrelse ørepropper er man ready to rock. Alt i alt er lyden overall god i alle genre, og det samme gør sig gældende for komforten. Det eneste der mangler er lidt max volume – nu til konklusionen.

Den yderste del kan drejes for at aktivere Bass FX – vist med pilen ovenfor på billede to.

Pris

MasterPulse In-Ear kan i skrivende stund d. 20/04 2017 findes på PriceRunner.dk til en pris på lige omkring 400,- DKK, hvilket er en fair pris. Du får fornuftig lyd, lækker transport/opbevarings taske og Cooler Masters Bass FX som imponerede ud over alt forventning.

Hvis du ønsker alle detaljer på MasterPulse In-Ear fra Cooler Master selv, kan du klikke på banneret med deres navn, som du finder her nedenfor.

Konklusion

Hvis du er på udkig efter et in-ear headset til at have med på farten, som både kan bruges til musik og opkald er MasterPulse In-Ear fra Cooler Master helt sikkert et kig værd. Lige meget hvad jeg smed efter det af musikgenre, leverede det lækker og sprød lyd. Cooler Masters patenterede Bass FX system viste sig også at være yderst effektivt, og gav enhver sang et markant løft over hele linjen. Det eneste der kunne have været bedre på lydsiden, ville være hvis volumen kunne blive skruet højere op – man mangler lige det sidste.

Komforten var lækker, det er dejligt at se Cooler Master inkludere tre par ørepropper i forskellige størrelser. På denne måde skulle man meget gerne kunne finde et par der passer til ens øre. Kablet har en god længde til når man er på farten, således at man kan have sin telefon/afspiller i lommen uden problemer. Lige ledes er det også et plus at have den lille transport taske, så man altid har styr på sagerne. Vi ender på en samlet score der hedder 8/10 denne gang. Et solidt in-ear headset med et godt lydbillede og fin komfort, er hvad Cooler Master har skabt med MasterPulse In-Ear.

Godt

Overall godt lydbillede

God længde på kablet

In-line controller

Komforten er fin – tre par ørepropper inkluderet

Inkluderet transport/opbevarings taske

Bass FX systemet imponerer!

Knap så godt

Måtte godt kunne spille højere

Conclusion

If you are looking for an in-ear headset to travel with, which can be used for music and calls, the MasterPulse In-Ear from Cooler Master is definitely worth a look. No matter what genre of music I threw at it, it delivered awesome and crystal crisp sound. Cooler Masters patented Bass FX system also proved to be highly effective, giving every song a significant boost across the board. The only thing that could have been better on the audio side would be if the volume could get a little louder - you're just missing the last bit there.

The comfort was good too, it's great to see that Cooler Master include three pairs of earplugs of different sizes. In this way, you should find a pair that fits your ears without a problem. The cable has a good length for when you're on the go, so you can have your phone/music player in your pocket without any problems. It is also a bonus to have the small transport bag included, so you always have control over the earplugs and headset. We end up with a total score of 8/10 this time. A solid in-ear headset with good sound and great comfort, is what Cooler Master has created with the MasterPulse In-Ear.

Pros

Overall great sound

Nice length on the cable

In-line controller

Great comfort – three pair of earplugs included

Travel/storage bag included

Bass FX system is impressive!

Cons

Max volume should get higher

Score: 8