AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-06-20 08:33:00

Cooler Master MasterPulse MH530 Headset

En, to, tre mere eller mindre identiske headsets er det nu blevet til her på Tweak.dk. Vi tager et kig på det hidtil billigste headset i MasterPulse serien fra Cooler Master. Med både MasterPulse PRO og MH750 bag os, skal det blive spændende at se hvad den billigste udgave har at byde på.

Tilbage i april i år, kiggede vi på et headset fra Cooler Master, som allerede der fik klokkerne til at ringe, og mindede os utrolig meget om et headset vi tidligere havde anmeldt. Vi sidder nu endnu engang med denne følelse, og denne gang med MasterPulse MH530 headsettet i vores hænder. Hvis du husker testen af MH750 headsettet tilbage i april, vil især meget af designet vi skal se på i denne test være ren repetition – dog er der nogle ting der skiller de to headset.

Mens at storebror MH750 som vi så på i april kom med USB-tilslutning og indbygget RGB lys, er MH530 som i dag står for tur, lidt mere nede på jorden. Her er der oldschool tilslutning med jack-stik og ingen RGB lir. Ud over disse to væsentlige forskelle, ser de to headsets ud til at være mere eller mindre ens. Hvordan dette forholder sig i praksis, når vi snakker lyden er dog en anden ting – vi undersøger nærmere her i vores test af Cooler Master MasterPulse MH530 headsettet!

Nedenstående video er produceret af Tweak.dk for at give et overview af MasterPulse MH530.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer. Nedenfor har jeg listet alle informationer på MasterPulse MH530 headsettet op, efterfulgt af et par beskrivende billeder:

Modelnavn: MasterPulse MH530

Type: Over-ear headset

Enheder: 44Ø mm med neodym magnet

Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

Impedance: 50 Ohm

Følsomhed: 118 dB normalt / 109 dB med bas off

Max output power: 100 mW

Kabellængde: 1.2 meter (adapter er 0.3 meter)

Tilslutning: Guldbelagt 3.5 mm jack-stik

Mikrofon: Indbygget uni-directional

Frekvensgang mikrofon: 100 – 10.000 Hz

In-line controller: Ja, med volume og mikrofon styring

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Lad os få pakket MH530 headsettet ud af sin kasse, så vi kan tage et nærmere kig. Kassen ligner til forveksling den vi så på MH750 headsettet tilbage i april. Det betyder at vi finder et stort billede af selve headsettet på fronten, samt modelnavnet og et par af de indbyggede features såsom BassFX teknologien som Cooler Master af kommet op med. Bagsiden byder på en masse tekst, som vi springer let og elegant henover.

Med kassen åbnet finder vi headsettet pakket pænt ned i en sort plastikskal, med Cooler Master logo i midten – ganske som MasterPulse MH750 og PRO headsettet, der er utrolig mange ting der går igen. Med det hele ude af kassen, kan vi nu danne os et overblik over hvad man får med, hvilket faktisk ikke er alverden. Ud over selve headsettet, finder vi nemlig kun en quickstart guide og et 0.3 meter langt adapter kabel fra et enkelt 3.5 mini-jack til to.

En tur rundt om MasterPulse MH530 headsettet

Rammen som MH530 er bygget på, er brugt flere gange af Cooler Master. Det betyder også at dette headset som sagt ligner MH750 og MasterPulse PRO utrolig meget. Det er den samme sorte/grå metalramme der løber hen over hovedet mellem hver ørebøf. Det er også stadig det samme røde og flade kabel vi finder, som har den samme store og klodsede in-line controller. Nu hvor der ikke er nogen form for lydkort eller RGB lys indbygget i MH530, er dig mig en endnu større gåde, hvorfor at in-line controlleren stadig skal være så enorm og klodset da det eneste du kan, er at styre lydstyrken samt tænde/slukke mikrofonen.

Hvor både MH750 og MasterPulse PRO kom med et USB-stik og indbygget lydkort, er MH530 i stedet udstyret med ét 3.5 mm mini-jack stik. Det betyder at du faktisk kan bruge det til din smartphone uden problemer, da mikrofon og lyd er i et og samme stik. Det er naturligvis også her at adapteren kommer i spil, når du skal have tilsluttet headsettet til den stationære computer.

I bunden hvor kablet løber ud af headsettet, er også normalt stedet hvor vi finder mikrofonen. På MH530 er denne indbygget i ørebøffen, og er derfor blot et lille hul – markeret med den gule pil på billede nummer to herunder. Både i min test af MH750 og PRO headsettet, var jeg ikke synderligt imponeret over den indbyggede mikrofon, så det skal blive spændende og se om der er nogen forbedring nu når den skal tilsluttes med jack-stik i stedet for USB.

Hovedstøtten består af fem store og bløde puder som alle er betrukket med kunstlæder. I hver side er et to wirer som gør at headsettet ”indstiller sig selv” når man tager det på hovedet. Dette ser vi på mange headsets efterhånden, hvilket bestemt er et plus. Vi skal helt tilbage til de første SteelSeries Siberia headsets, for at finde de første headset med denne feature. Der er desuden tydeligt markeret hvordan headsettet skal vende på hovedet med et R og L.

Ørebøfferne på MH530 har sjovt nok også samme størrelse som på MH750 og PRO headsettet, da de som sagt stort set er identiske. Det betyder at vi finder store bløde puder med samme kunstlæder materiale som på hovedstøtten. Valget at dette materiale gør at meget lyd udefra bliver sorteret fra, men på den negative side betyder det at ørene får det varmere end hvis det havde været stof.

Cooler Masters patenterede BassFX teknologi er naturligvis også at finde i MH530 headsettet. Det går i alt sin enkelthed ud på at fjerne to plader – en bag hver ørebøf. På denne måde kan enhederne i headsettet nu ånde, hvilket giver et boost i bassen/de lave frekvenser i lyden. Jeg var skeptisk første kan jeg stødte på denne feature og troede blot det var et salgstrick. Jeg endte dog med at blive ret imponeret og overrasket, så forventningerne er igen høje.

Testen – lyden og komfort

Vi er nu nået til selve test delen i vores review af MH530 headsettet fra Cooler Master. Som jeg efterhånden har nævnt et par gange efterhånden, har vi at gøre med et headset der mere eller mindre er identisk med to vi tidligere har kigget på. Enhederne er de samme, og det samme gør sig gældende for frekvensgangen, mikrofonen og naturligvis designet. Et sted hvor MH530 dog skiller sig ud fra de andre er ved tilslutningsmetoden. Hvor de to andre headset benyttede USB, tilsluttes dette nemlig med et godt gammelt mini-jack stik. Det er med andre ord lydkortet i dit bundkort der styrer sagerne her. Til testen brugte jeg det indbyggede lydkort på mit Asus ROG Zenith Extreme X399 bundkort, som benytter Realtek S1220 chippen.

Lad os dog starte ud med komforten, som sjovt nok var identisk med både MasterPulse PRO og MH750. Jeg har derfor været tilbage i gemmerne, og lånt hvad jeg skrev i MasterPulse PRO testen: Cooler Master har virkelig ramt plet på dette punkt, jeg kunne ikke ønske meget mere ned hvad der tilbydes her. De store ørebøffer omslutter ørene perfekt uden at trykke nogle steder, eller på anden måde skabe ubehag. Selv ved lange sessioner på +5 timer ud i en køre, oplevede jeg ikke noget ubehag på nogen måde. Heller ikke på hovedet, takket være de utrolig bløde puder som er placeret her oppe. Jeg er ovenud glad og imponeret for komforten. Eftersom at MH530 både er identisk med MasterPulse PRO og MH750 gør de samme ord sig gældende her. Der er virkelig intet ondt at sige om komforten, den er on point!

Hvad angik lyden, var det denne jeg var mest spændt på da vi nu har at gøre med mini-jack tilslutning i stedet for USB. Hvis MH750 lød godt, så gjorde MH530 det endnu bedre. Der var virkelig smæk for skillingen, selv med alle indstillinger i equalizeren sat til neutral – hvilket er sådan jeg plejer at lytte til musik ved computeren. Der var rigtig godt samspil i musikken mellem de forskellige frekvenser og overraskende bund selv uden BassFX ”aktiveret”. Med de to plader taget af ørebøfferne kom der for alvor knald på bunden, hvilket de tungere genre som house og dance nød rigtig godt af. Til spil foretrak jeg at have pladerne monteret, da for meget bass kan gøre det svært at høre skridt fra fjenderne. I PUBG kan det være et spørgsmål mellem liv og død, om du kan høre dine fjender eller ej. Overall er der virkelig ikke noget negativt at sige omkring lydgengivelsen i MH530. Så længe du har et bundkort som er udstyret med en god lydchip, er du good to go.

Mikrofonen skal selvfølgelig også have et par ord med på vejen. Både i min test af MasterPulse Pro og MH750 testen, var jeg ikke videre imponeret. Mens at de høje frekvenser gik klart og lækkert igennem, manglede der noget bund og en masse volumen. Ved MH530 headsettet var historien dog en lidt anden. Lyden var meget den samme, men volumen havde fået et boost i vejret hvilket i den grad hjalp i det store hele billede. Dette skyldes uden tvivl det kraftige lydkort som Zenitch Extreme bundkortet fra Asus er udstyret med. Der var dog stadig et stykke op, før at vi matchede lydstyrken på mit trofaste Arctis 7 headset, hvilket var lidt synd. Overall vil jeg sige at MH530 er et bedre lydende headset end MH750 som allerede lød godt – såfremt at du har et lydkort der magter opgaven. Med det sagt, er det blevet tid til at snakke pris og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 13/06 2018 er det lykkedes os at finde MH530 headsettet på nettet til omkring 500,- DKK inklusiv fragt. Dette er faktisk en super fin pris i min optik, da man får et vellydende headset som både lyder godt til musik, film og spil. Med BassFX systemet får du et boost i lyden, hvilket er lækkert. Kan du leve med en lidt mangelfuld mikrofon og intet RGB lys er MH530 helt sikkert et kig værd.

Du kan læse alle detaljerne på MH530 headsettet ved Cooler Master selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi skal have rundet testen af MH530 headsettet fra Cooler Master af. I løbet af de sidste 6-8 måneder har vi groft sagt kigget på tre identiske headsets, som dog alle alligevel havde et par småting der skilte dem fra de andre. Headsettet vi har kigget på i dag, er en af de billigste udgaver i deres MasterPulse line-up hvilket dog på ingen måde kan ses eller høres. MH530 lyder mindst lige så godt, hvis endda ikke bedre end MH750 som vi tidligere har testet. Dette skyldes højst sandsynligt at dette headset benytter mini-jack, hvor det andet er med USB. Dit resultat vil muligvis være anderledes, alt efter hvor god en lydchip du har i dit bundkort – vær opmærksom på det.

En ting der dog ikke kan ændres på, er det faktum at komforten på MH530 er virkelig god og lækker – selv efter mange timers brug. Cooler Masters BassFX teknologi formår også endnu engang at imponere os, og give et markant boost i lyden som i den grad kan høres! Et sted hvor de dyrere modeller med USB haltede var mikrofonen. På dette punkt klarede det billigere MH530 sig faktisk bedre end sine storebrødre. Dette er en blanding mellem mini-jack tilslutning og et godt lydkort på undertegnedes bundkort. Selvom lyden var den samme, var den markant højere hvilket var et stort plus, da dette var et stort problem på de andre modeller. Såfremt du kan leve uden RGB lys, og en lettere stor og klodset in-line controller, er der virkelig ikke meget der taler for ikke at se nærmere på MH530 headsettet, hvis du er på udkig efter et billigt og lækkert headset.

Vi lander på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Safe Buy award. Cooler Master har igen gjort et godt stykke arbejde, og kun ændret et par småting på et allerede godt produkt. At dette så har betydet et billigere produkt som samtidig overrasker, er kun positivt – job well done endnu engang Cooler Master!

Godt

Pris vs. performance er god

Kan bruges med smartphone etc

Byggekvaliteten er lækker

Komforten er god

Bass FX systemet imponerer endnu en gang!

Overall awesome og kraftfuld lyd

Den indbyggede mikrofon er OK

Knap så godt

In-line controlleren er stor og klodset

Intet RGB-lys (for nogen)

Score: 9 + Safe Buy award