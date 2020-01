AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-10 18:08:00

Cooler Master MasterPulse MH750 Headset

Denne test byder på et gensyn med en gammel kending fra 2017 så at sige. Cooler Master er klar med deres nye MasterPulse MH750 headset, men er der egentlig tale om et nyt produkt eller blot et rebrand af et ældre? Læs mere omkring dette og få vores vurdering.

I denne test skal vi se nærmere på et produkt som minder utrolig meget om et andet vi så på tilbage i 2017. Cooler Master er klar med at par af deres nyeste headsets, hvor vi skal kigge på topmodellen i dag. Navnet er MasterPulse MH750, og bag dette gemmer der sig et på papiret, solidt gamer headset som både har surround, RGB lys og indbygget equalizer. Dette lyder alt sammen meget lovende, men hvordan forholder det sig egentlig i praksis? Dette og meget mere kigger vi nærmere på i denne test, hvor vi også prøver at svare på spørgsmålet: Er MH750 egentlig bare et rebrand af det tidligere produkt fra Cooler Master?

Nyd vores egen lille slider videoproduktion inden testen fyres op.

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producentens hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer. Nedenfor har jeg listet alle informationer på MasterPulse MH750 headsettet op, efterfulgt af et par beskrivende billeder. Hvis du allerede ud fra dette mener at du har set dette tidligere på siden, har du helt ret – mere om dette lidt senere:

Modelnavn: MasterPulse MH750

Type: Over-ear headset

Enheder: 44Ø mm med neodym magnet

Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

Impedance: 50 Ohm

Følsomhed: 118 dB normalt / 109 dB med bas off

Max output power: 100 mW

Kabellængde: 2 meter

Tilslutning: Guldbelagt USB-stik

Mikrofon: Indbygget uni-directional

Frekvensgang mikrofon: 100 – 10.000 Hz

Lydkort: Indbygget i in-line controller

Andet: 7.1 surround, RGB lys og equalizer med fire profiler

Unboxing – hvad får man med?

Lad os få pakket MH750 headsettet ud af sin kasse, så vi kan tage et nærmere kig. Tilbage i 2017 kiggede vi nærmere på et headset ved navn MasterPulse PRO, som også kom fra Cooler Master. Hvis du husker designet på dette, og sammenligner med MH750 vil du opdage at de to headsets faktisk er fuldstændig identiske når det kommer til udseendet. På den mørke kasse, finder vi på fronten et stort billede af selve headsettet, model navn og lidt features såsom understøttelse af konsoller – en ting den tidligere udgave ikke kunne prale med.

Med kassen åbnet finder vi headsettet pakket pænt ned i en sort plastikskal, med Cooler Master logo i midten – ganske som MasterPulse PRO headsettet, der er utrolig mange ting der går igen. Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med, hvilket faktisk ikke er alverden. Ud over selve headsettet, finder vi nemlig kun en quickstart guide og det er det.

Et nærmere kig på MasterPulse MH750 headsettet

Med kassen lagt til siden, tager vi som det næste en tur rundt om MasterPulse MH750 headsettet. Vi har at gøre med et fysisk stort headset som er fremstillet i en blanding af metal og plastik, hvor at kablerne er holdt i en mørk rød farve hvilket giver en fed kontrast. USB-kablet er guldbelagt for at give maksimal holdbarhed i hele headsettets levetid, og in-line controlleren er en ret stor klods der hænger på kablet. Via denne kan man styre volumen, equalizer, lys samt mikrofon og surround on/off – helt som ved MasterPulse PRO headsettet. Det virker lidt som om at Cooler Master blot har opdateret navnet. Det skal blive spænende at se om der er sket ændringer i lyden senere.

Farverne på headsettet er sorte og grå, med det røde kabel. Du undrede dig måske over at der ikke var nogen mikrofon inkluderet i kassen, nu da vi har med et headset at gøre. Dette skyldes ganske enkelt at mikrofonen simpelthen er indbygget i den ene ørebøf og blot er et lille hul – markeret på billede to nedenfor med den gule pil.

Hovedstøtten er dejlig blød takket være de fem puder, og kan let justeres blot ved at tage headsettet på hovedet. Takket være et wiresystem i hver side, tilpasser MH750 sig nemlig efter hovedet helt af sig selv. De to bjælker der går hen over hovedstøtten er lavet i metal, og det samme er hængslerne til hver ørebøf som er skruet sammen i hver side. Der er virkelig tale om et solidt konstrueret headset her.

Lige som resten af headsettet er ørebøfferne også store, hvilket betyder at personer med store øre også kan bruge MH750 uden problemer. Der er store bløde puder i kunstlæder på hver ørebøf, som sikrer at det slutter tæt og lukker lyde udefra ude. Med puder i læder kan man dog få svedige øre efter lange gaming sessioner. Dette var ikke et problem jeg oplevede med MasterPulse PRO tilbage i 2017, så det er heller ikke noget jeg forventer at se her – mere om dette lige om lidt.

Inden vi springer til test delen og ser (ikke mindst lytter) på hvordan MasterPulse MH750 headsettet er at bruge, tager vi lige et sidste stop og kigger på en af de fedeste features. Cooler Master har nemlig udviklet deres patenterede Bass FX system, som kort fortalt giver lyden et ordentligt spark bag i, i form af et basboost. Dette gøres ganske enkelt ved at fjerne nogle magnetiske plader som er placeret på hver ørebøf. Med disse afmonteret, skulle bassen blive mere markant og dybere. Eftersom jeg første gang lagde øre til dette tilbage i 2017 på MasterPulse PRO headsettet, ved jeg hvad jeg har i vente med MH750, så lad os springe videre til test delen!

Testen – Lyden og Komfort

Som jeg efterhånden har nævnt et par gange har vi faktisk allerede kigget på dette headset tidligere, så at sige. Tilbage i maj 2017, testede vi nemlig MasterPulse PRO headsettet, som er identisk med MH750 som vi ser på her (jeg har i hvert fald ikke kunne spotte nogle forskelle). På trods af at jeg ikke længere ligger inde med dette headset til at sammenligne, vil jeg også sige at lyden er identisk. Enhederne er de samme, og det samme gør sig gældende for frekvensgangen, mikrofonen etc. Dette gør faktisk ikke rigtig noget i min optik, eftersom at MasterPulse PRO lød rigtig godt, så det samme gør MH750 naturligvis.

Lad os dog starte ud med komforten, som sjovt nok også er den samme. I MasterPulse PRO testen skrev jeg: Cooler Master har virkelig ramt plet på dette punkt, jeg kunne ikke ønske meget mere ned hvad der tilbydes her. De store ørebøffer omslutter ørene perfekt uden at trykke nogle steder, eller på anden måde skabe ubehag. Selv ved lange sessioner på +5 timer ud i en køre, oplevede jeg ikke noget ubehag på nogen måde. Heller ikke på hovedet, takket være den utrolig bløde pude som også er placeret her oppe. Jeg er ovenud glad for komforten. De samme ord gør sig gældende med MH750, eftersom at rammen er identisk og bøfferne stadig er dejlig bløde.

For ikke at gentage mig selv, jeg har også inddraget mine observeringer fra MasterPulse PRO testen, når vi skal snakke lyd. MH750 benytter som sagt de samme enheder, USB-dac og der er virkelig ikke nogen forskelle som jeg har kunne finde – ret mig gerne hvis jeg tager fejl i forummet. Lyden var som jeg regnede med, lige så lækker og detaljeret som i den ældre MasterPulse udgave. Med de magnetiske plader afmonteret, fik bunden i lyden et markant boost og man kunne nu også mærke bassen – lige så imponerende som jeg huskede det, man tror næsten ikke sine egne ører. Igen kom jeg også frem til at den ”røde profil” var min favorit. Her fik hele lydbilledet et dynamisk boost, som især diskant og mellemtonen nød godt af, og med de magnetiske plader afmonteret var bunden også hård og kontakt.

Mikrofonen skal selvfølgelig også have et par ord med på vejen. I MasterPulse PRO testen nævnte jeg at denne faktisk var ret imponerende, især hvis man tænker på at der kun er tale om et lille hul og der ikke er nogen fysisk mikrofon ved munden. Jeg ved ikke om jeg hørte bedre i 2017, eller om mikrofonen i MH750 bare ikke er lige så god. De høje frekvenser gik igen klart og lækkert igennem, mens der dog manglede noget bund og en masse volumen. Der skulle skrues voldsomt op i diverse programmer for at mikrofonen matchede lydstyrken på Arctis 7 som er det headset jeg bruger til dagligt. Dette er lidt en skam, eftersom at resten af MH750 faktisk imponerede mig positivt – igen. Jeg skal ikke kunne sige om Cooler Master blot at sat et andet navn på det gamle headset, eller om der rent faktisk er sket noget mere ud over konsol support. Ikke desto mindre lyder MH750 rigtig lækkert, kræver ingen software og har også en super komfort. Med det sagt, er det blevet tid til at snakke pris og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 09/04 2018 kan MasterPulse MH750 headsettet findes på PriceRunner.dk til en pris på lige omkring 750,- DKK inklusiv fragt. Dette er en fornuftig pris for et lækkert headset i den kaliber som MasterPulse MH750 er. Lækker byggekvalitet, imponerende lydbillede og komfort i topklasse er hvad man får for pengene her – ganske som forgængeren MasterPulse PRO. Klik HER for at komme til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Alle detaljerne på MasterPulse MH750 headsettet kan naturligvis også findes direkte hos Cooler Master selv. Du kan besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn, som du finder her nedenfor.

Konklusion

Endnu en test er kommet til enden, og vi skal have konkluderet. Selvom vi har haft at gøre med et produkt vi tidligere allerede har anmeldt – så at sige, har det stadig været en positiv oplevelse. MasterPulse MH750 fra Cooler Master leverer alle de lækkerier som MasterPulse PRO gjorde, blot med et nyt navn. Det betyder derfor at man stadig får lækker byggekvaltiet i metal og læder, som også sikrer en rigtig god komfort takket være de meget bløde puder på ørebøffer og hovedstøtte. BassFX systemet formåede igen at bringe et smil på min læbe. Det er virkelig imponerende hvad det gør ved lyden når man fjerner de to magnetiske plader, ordet er wow!

In-line controlleren som også huser lydkortet/dac’en er stadig den samme store klump, hvilket kan være ret frustrerende til tider hvis den hænger fast i ens trøje eller lignende. Men med equalizer, LED kontrol, surround og mikrofon on/off indbygget, betyder det også at den ikke er stor bare for at være det. I forhold til MasterPulse PRO headsettet oplevede jeg at mikrofonen var en hel del lavere i volumen på MH750 modellen. Om dette blot er på vores eksemplar eller om det er sådan generelt skal jeg ikke kunne sige. Ikke desto mindre betyder dette at vi ikke helt kommer op på samme score som den tidligere model. Vi lander på en solid score der hedder 8,5/10 samt vores Great Product award. MasterPulse MH750 er et solidt headset, der lyder virkelig godt og med en voldsom bas takket være Bass FX systemet – job well done endnu engang Cooler Master!

Godt

Byggekvaliteten er lækker

Komforten er god

Bass FX systemet imponerer endnu en gang!

Indbygget equalizer i controlleren

Fornuftigt 7.1 virtuelt surround

Overall awesome og kraftfuld lyd

Support for konsoller

Indbygget RGB lys i ørebøfferne

Den indbyggede mikrofon er fin…

Knap så godt

… dog meget lav i volume

In-line controlleren er stor og klodset

Score: 8,5 + Great Product award