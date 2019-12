AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-20 14:36:59

Hammerhead Gaming earbuds fra Razer lanceres i Q1 2018

Gaming og PC hardware producenten Razer, har meldt nye earbuds klar til handlen. Denne gang er der tale om to nye Hammerhead Gaming earplugs, Razer Hammerhead USB-C og Razer Hammerhead til iOS Mercury. Begge er bygget med en digital forbindelse, hvilket basat set betyder du kan benytte de nye gamer earplugs på mobile enheder uden omtalte er udstyret med 3,5” jackstik.



Designet på selve ørerenheden, er monteret med 10 mm dynamiske drivers, og udført i aluminium, samt kombineret med flade ledninger.



– Razer Hammerhead USB-C: 79.99 USD/ 89.99 EUR

– Razer Hammerhead for iOS Mercury: 99.99 USD/ 109.99 EUR.



Razer skriver:



The Razer Hammerhead USB-C is the perfect companion for the Razer Phone and other devices without 3.5 mm audio jacks, while the Razer Hammerhead for iOS Mercury Edition blends with iPhone colors. Razer Hammerhead USB-C houses a custom-tuned DAC converter with digital output to produce clean, unprocessed audio from a USB-C enabled Android phone. On the other hand, the Razer Hammerhead for iOS Mercury Edition leverages digital output of Apple Lightning connector source-direct audio without processing for maximally pure, accurate, mobile sound.



Specificationer omfatter:



Frequency response: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 32 ± 15% Ω

Sensitivity: 102 ± 3 dB @ 1 kHz

Max input Power: 5 mW

Drivers: 10 mm with Neodymium magnets

Cable length: 1.3 m / 4.27 ft.

Approximate Weight: 0.04 lbs (19.6 g)



Forventet release er Q1 2018