AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-31 20:03:15

Her er de nye Bluetooth-høretelefoner fra Marshall

Marshall er kommet godt ind på markedet for høretelefoner. Faktisk så godt, at de nu har valgt at bringe et nyt sæt på banen.

Marshall er et mærke, der er godt kendt af mange musikere. Det er en virksomhed, som primært specialiserer sig i at lave elektriske guitarer. De sidste par år har Marshall dog også forsøgt sig med høretelefoner og højtalere.

Hvis du er en af dem, der har nydt Marshalls produkter, så vil det uden tvivl glæde dig at høre, at virksomheden nu er klar med et nyt par Bluetooth-høretelefoner. Der er tale om deres første trådløse over-ear høretelefoner.

De nye høretelefoner indeholder en Bluetooth-forbindelse, der er støttet af aptX. Desuden har Marshall gjort det muligt at bruge høretelefonerne i op til 30 timer på en enkelt opladning.

Hvis du vælger at erhverve dig Marshalls nyopfindelse, vil du få et 3,5 mm kabel oven i. Du får det hele for den nette sum af 250 dollars. Høretelefonerne købes på Marshalls egen hjemmeside.