AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-29 02:24:31

Her er det nye gaming-headset fra Logitech

Logitech er igen på banen med et nyt produkt. Denne gang drejer det sig om et simpelt, men godt gaming-headset.

Logitech har for nyligt løftet sløret for et helt nyt headset, som er designet til at blive brugt af gamere. Det går under navnet Logitech G Pro Gaming Headset.

Der er ikke tale om noget særligt avanceret headset, men det har alligevel et par lækre features i ærmet.

En af dem er indbygget RGB LED-lys, mens en anden er op til 50 procent mere lyd-isolation end andre gaming-headsets.

At lancere et headset med indbygget RGB LED-lys er langt fra noget overraskende valg fra Logitech. RGB LED-lys er lige nu et af de absolut hotteste gaming-features.

Logitech G Pro Gaming Headset er allerede nu tilgængeligt på Logitechs hjemmeside. Det kan købes for 90 dollars, hvilket svarer til 540 danske kroner.