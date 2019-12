AUTHOR :

HyperX Cloud Revolver Gun Metal gaming headset fremvist

HyperX udvider deres gaming headset familie med lanceringen af HyperX Cloud Revolver Gunmetal gaming headset, som forventes i handlen indenfor kort tid.

Det er tydeligt, der på designfronten, er kigget i retning af nuværende HyperX Cloud Revolver S headset, som især kommer til udtryk på brugen af deres prisvindende HyperX memory foam. Her har HyperX uden tvivl haft fokus på lange gaming sessions uden ørene brænder sammen.

HyperX Cloud Revolver Gun Metal gaming headsettet, er designet med producentens next-gen drivers, som skal trimme og optimere for bedre lyd i kampens hede, og Cloud Revolver Gun Metal gaming headsettet, er desuden udstyret med stereo og Plug-N-Play Dolby 7.1 Surround, som kombineres med “studio-grade sound stages”



Andre features på HyperX Cloud Revolver Gun Metal gaming headsettet inkluderer TeamSpeak og Discord certificeret noise-cancelling mic og føromtalte Next-gen 50mm drivers, og er kompatible med konsoller og PC.



HyperX skriver følgende:



“If you’re serious about gaming, you need a headset that will give you the maximum competitive advantage. The HyperX Cloud Revolver line is premium-grade gear, meticulously designed to meet the demands of the elite PC or console gamer.”



