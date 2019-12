AUTHOR :

HyperX præsenterer Cloud MIX audiophile gaming headset

HyperX Cloud MIX audiophile gaming headset er netop annonceret, og med en pris på $200 eller omkring 1300 danske kroner.

HyperX Cloud MIX kommer i kølvandet på HyperX Cloud gaming headsettet, og et kabet gamer headset samt Bluetooth.

Cloud MIX benytter sig af producentens Dual Chamber driver, som ifølge Hyperx giver mere sondring og mindre forvrængning af lydbilledet, og et stort plus på HyperX Cloud MIX, er kompatibiliteten af PC og konsoller.

”Our new headphones are multi device compatible and come supplied with a detachable braided cable with in-line audio controls. Check out the quick promo video below for a glimpse at the headsets design and features”

“The flexible, detachable mic is Discord and TeamSpeak certified, and compatible with Skype and Mumble. In Bluetooth mode, you can detach the boom mic and use the built-in mic for more portability. Soft, pliable leatherette and dense memory foam make Cloud MIX comfortable even during marathon gaming sessions. The tough aluminum frame is built to stand up to the rigors of daily life.”

