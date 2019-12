AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-11 00:04:55

Logitech løfter sløret for multifunktionelle headsets

Logitech hive tit og ofte spændende ting op af ærmet. Denne gang er det et par specielle headsets, der står for tur.

De fleste gaming headsets har en indbygget mikrofon. Netop mikrofonen er en af de største forskelle på et gaming headset og et par almindelige høretelefoner.



Dette betyder også, at dit gaming headset ikke kan bruges som et par normale høretelefoner, når du er ude. Det er et problem, som Logitech mener at have fundet svaret på i form af to nye headsets: G433 og G233.



G433-modellen er den dyreste. Prisen ligger på 99.99 dollars, men du får også meget for pengene, heriblandt en lækker omgang virtual surround sound. Det er takket være DTS Headphone X 7.1-teknologi. G233-modellen kan modsat købes for 79.99 dollars.



Begge modeller er både ideelle at bruge til gaming og en gåtur ude i det blå. Ingen af dem kræver brugen af en indbygget mikrofon.



Hvis du er interesseret, så kan du allerede nu påbegynde en forudbestilling. Det kræver et besøg på Logitechs hjemmeside.