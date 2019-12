AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-05-24 09:14:00

MSI Immerse GH70 Headset

MSI som mest er kendt for deres bund og grafikkort, har sendt os et af deres nye og lidt anderledes produkter. Vi har modtaget deres Immerse GH70 headset, som både tilbyder surround sound, udskiftelige puder og naturligvis også RGB lys. Vi har kørt headsettet igennem maskineriet her på siden, og er klar med vores vurdering - klik ind på testen og få alle detaljerne!

Selvom MSI måske er bedst kendte for deres lækre grafikkort, bundkort og ikke mindst bærbare computere, har de også en masse andre spændende produkter i deres sortiment. I denne test skal vi se nærmere på et af deres nyeste headsets.

Navnet er Immerse GH70, og gemmer på et stort gamer headset, som både tilbyder 7.1 surround, masser af RGB belysning og understøttelse af MSI Gaming Center softwaren, for fuld kontrol over alle funktionerne.

Vi starter som altid ud med at få styr på de tekniske detaljer, og går dernæst videre til unboxing og et grundigt kig på Immerse GH70 headsettet fra MSI.

Vores video tager dig med en tur rundt om produktet vi tester.

Specifikationer og features

Vi har været en tur forbi MSI’s hjemmeside og fundet en række oplysninger på Immerse GH70 headsettet. Nedenfor finder i først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par billeder, der fortæller lidt omkring de forskellige features:

Type: Overear headset til gaming

Tilslutning: Guldbelagt USB 2.0 kabel på 2 meter

Dimensioner: 230 x 202 x 98 mm

Højttalerenheder: 50 mm Neodym

Sensitivitet (SPL): 100 dB

Impedance: 32 Ohm

Frekvensgang: 20 – 40.000 Hz

Mikrofon type: Unidirectional

Vægt: 525 gram

OS Support: Windows 7, 8, 8.1 og 10 samt Mac OS

Unboxing – hvad får man med?

Med styr på alt det tekniske, er næste skridt i rækken at få pakket MSI Immerse GH70 headsettet ud af kassen. Immerse GH70 kommer i en stor sort/rød kasse, hvor vi på fronten finder et billede af noget af gaming headsettet. Der bliver også gjort opmærksom på understøttelsen af MSU Mystic Light og Hi-Res audio certificeringen på fronten. Bagsiden af kassen byder på et par billeder, samt et par grafer der viser hvad Hi-Res audio egentlig betyder – kort sagt bør lyden være mere klar og detaljerig.

Når kassen åbnes op, finder vi øverst selve headsettet pænt præsenteret. Med dette ude af kassen, sammen med alt tilbehøret, kan vi danne os et overblik over hvad man alt får med. Vi finder følgende i kassen:

MSI Immerse GH70 headset

Ekstra stofpuder til ørebøfferne

Quickstart guide

Transport pose

En tur rundt om MSI Immerse GH70 headsettet

Lad os få lagt tilbehøret til siden for nu, og tage en tur rundt om headsettet. Nedenfor ser vi headsettet som helhed med hele det to meter lange USB-kabel, og en ret voldsom in-line controller. Jeg har før set headsets med store og klodsede in-line controllere, men Immerse GH70 fra MSI overgår dem alle. Det er mig uforståeligt hvorfor at denne skal være så stor, da den kun indeholder en drejbar volumeknap, og to mindre til at styre surround og mikrofon on/off. I min optik burde den have være en ottende eller sågar en tiende del mindre, end den er. Dog er det rart at se et guldbelagt USB-stik, da dette sikrer bedst muligt holdbarhed på sigt.

Immerse GH70 er fremstillet i mørke grå og sorte farver, med hvide detaljer bag på ørebøfferne, samt på de to klassiske gamerdrager som er en trofast del af MSI’s gaming line-up. Konstruktionen er lavet i en blanding af plastik og metal, som faktisk giver en god kvalitets følelse og ingen knirkelyde, selv hvis der vrides i headsettet. Om designet er lidt for meget, vil jeg lade være op til den enkelte person at bedømme, personligt er det ikke helt min smag.

Hovedstøtten består af en stor tyk pude som er betrukket med læder, ligesom de to præmonterede puder på ørebøfferne. Hovedstøtten er behagelig blød, og takket være de wirer den hænger på i hver side, tilpasses den automatisk til ens hovedstørrelse når man tager headsettet på hovedet. Jeg har selv et forholdsvis stort hoved, og oplevede ikke nogen problemer med at få Immerse GH70 til at sidde korrekt.

Ørebøfferne på dette headset er blandt de største og tykkeste jeg længe har set på et headset. Fra fabrikken kommer Immerse GH70 med puder i læder monteret, men der er et ekstra sæt i stof inkluderet i kassen. Lige så let som det er at få puderne af, lige så besværligt er det at få de nye på. Her skal der haves en del tålmodighed, og det er med at holde tungen lige i munden. Med den ene pude afmonteret, kan vi også få et kig ned til den ene af de store 50 mm Neodym enheder.

Intet headset uden en mikrofon. Gemt i den venstre ørebøf, finder vi en mikrofon som let kan trækkes ud og vinkles så den passer til ens ansigt. Dette er bestemt ikke nogen ny metode at gøre det på, men den fungerer og gør at mikrofonen ikke er i vejen når man blot lytter til musik eller andet. Vi ser lidt nærmere på hvordan mikrofonen rent faktisk lyder senere. Men inden da skal headsettet lige en tur i sin transport pose og op igen, det er nemlig blevet tid til at give MSI Gaming Center softwaren, et hurtigt kig.

Softwaren – MSI Gaming Center

Efter en hurtig tur forbi MSI’s hjemmeside, var softwaren hentet og klar til installation. Efter installationen skal computeren have en genstart, og så er man klar til at slå sig løs. Hvis du har flere understøttede MSI produkter tilsluttet, vil disse være at finde på startsiden (første billede nedenfor). Her har du også adgang til basic indstillingerne. Hvis du klikker på enheden, kommer du ind til billede to. Her kan vi styre lydstyrken og højre/venstre kanal uafhængigt af hinanden. Med et tryk på ”SampleRate” oppe i højre hjørne, mødes vi af billede tre nedenfor. Her kan vi tilpasse lydkvaliteten, hvilket altid bør stå på 96 KHz og 24 bits – hvorfor gå glip af noget?

Vi er stadig oppe i højre hjørne, hvor ”EQ” nu er at finde. Her inde finder vi en række prækonfigurerede profiler, samt mulighed for at lave en custom naturligvis. Vi vender lidt tilbage til dette når vi skal snakke om lyden lidt længere nede. Menuen ”Xears Effects” er stedet hvor du kan tilpasse headsettets surround funktion. Du kan tænde/slukke, samt fortælle softwaren om du ser film, hører musik eller spiller. Lige ledes kan du også vælge ”rum størrelsen” hvilket kort sagt er hvor voldsom surround effekten skal være. Med et tryk på mikrofonen ude i venstre side får vi det tredje billede nedenfor frem. Her kan du styre lydstyrken på mikrofonen, samt højre/venstre.

Trykkes der på ”Mic Options” kan vælge mellem en samplerate på 44.1 eller 48 KHz – igen anbefaler vi naturligvis at man smækker denne på max, da man ellers går glip af gratis god lyd så at sige. Under ”Xears Effects” kan du få dig selv til at lyde som fire forskellige ting, ved at aktivere Magic Voice. Det kan være du altid gerne har villet være et monster eller en cartoon – hvad det så end måtte være. Sidste hovedmenu i venstre side er naturligvis lys delen. Her kan du vælge mellem en række forskellige effekter, og naturligvis en masse forskellige farver. Har du MSI Mystic Light installeret i forvejen, kan du også styre lyset i headsettet den vej igennem, og få det til at matche resten af dit setup. Det blev alt for den korte gennemgang af softwaren, nu skal vi teste!

Testen – Brugen og komfort

Det er nu blevet tid til at vi skal have sat nogle ord på hvordan MSI Immerse GH70 rent faktisk var at have på hovedet, og ikke mindst at lytte til. Eftersom at vi har med et USB headset at gøre, betyder det også at det er underordnet hvilket lydkort dit bundkort er udstyret med – alt klares direkte i headsettet. MSI Immerse GH70 er mærket med en Hi-Res audio certificering, hvilket betyder at lyden skulle være mere detaljeret og mere velopløst – vi så et diagram over dette både under unboxing og under specifikationerne.

Lad os starte med at få sat nogle ord på lyden. Som altid var jeg en masse forskellige musikgenre igennem, og en god portion gaming naturligvis. Det første du bemærker når du tager MSI Immerse GH70 på hovedet og begynder at lytte, er at lyden er meget lys. Dette er typisk noget vi ser ved mange gaming headsets, da det gør det lettere at høre skridt og andre detaljer i FPS spil. Modsat mange andre gamer headsets, er Immerse GH70 dog ekstra lys i lyden syntes jeg. Detaljegraden er også virkelig høj, og der er masser af punch i diskant og mellemtonen – nærmest lidt for meget til tider. Bassen er nemlig yderst tilbageholdende, og bliver konstant domineret at mellemtone og diskantfrekvenserne. Efter lidt justering i equalizeren, blev lyden markant bedre og fik mere bund, men stadig ikke i nærheden af hvad jeg mener er acceptabelt. Til musiklytning, er MSI Immerse GH70 derfor langt fra det bedste headset jeg har lagt mine øre til, der er mange andre headsets, som i den grad gør det bedre her.

Men hvad med gaming, det er jo nu engang det som headsettet er fremstillet til. Jeg fyrede op i noget PUBG som jeg efterhånden har rundet 500 timer i – med andre ord, ved jeg godt hvordan et headset skal lyde i dette spil, for at være godt. Kort sagt overraskede MSI Immerse GH70 mig positivt her. Der var ingen tvivl om hvor fjenderne kom og skød fra, her kom den meget lyse og detaljerede lyd i den grad til sin ret. Det betød dog også at eksplosioner fra granater, red zone med videre, ikke lød helt så imponerende. Dette er dog ting man kan leve med, især hvis man spiller for at vinde. Surround delen fik en hurtig test, men blev hurtigt slukket igen. Lyden blev ”flyttet” længere ud som ved et hvert andet headset med virtuel surround, hvilket giver en følelse af surround uden at være det. Jeg foretrækker altid stereo til gaming, og som sagt klarede MSI Immerse GH70 det ganske fint der.

På komfort siden, testede jeg både headsettet med de præmonterede læderpuder, samt de ekstra stofpuder der medfølger i kassen. Hvis du ønsker stort set alt lyd udefra, sorteret fra gør læderpuderne et rigtig godt job. Lyden bliver meget isoleret og det er kun lyden i headsettet du kan høre. Det resulterer dog i nogle meget varme og svedige ører efter omkring en times brug. Hvis du kan leve med at kunne høre lidt flere lyde ude fra og ikke ønsker nær så varme og svedige ører, er stofpuderne uden tvivl de rette for dig. Det fede er at man får begge med i kassen, således at man selv kan vælge og prøve sig frem – selvom de godt kan være lidt besværlige at skifte imellem. Headsettet sad ganske godt på hovedet uden at stramme, selv efter en del timer.

Alt i alt vil jeg sige at komforten er godkendt. Dog var der en ting der irriterede mig en smule, den store klods af en in-line controller som MSI har valgt at montere på kablet. Jeg forstår ikke hvorfor denne skal være så stor og klodset, når andre kan lave dem i normal størrelse. Volumeknappen som kan drejes, føles og ret billig og ”vipper” lidt når man bruger den. En anden ting der også kunne optimeres, er mikrofonen. Jeg bruger TeamSpeak og Discord til at kommunikere online med mine venner, og oplevede på begge platforme at jeg var nødt til at booste mikrofonen på MSI Immerse GH70 ret voldsomt, for at nå samme lydniveau som på mit SteelSeries Arctis 7, som jeg bruger til dagligt. Detaljegraden på mikrofonen var også et godt stykke længere nede af trappen end på Arctis 7 headsettet.

Pris

I skrivende stund d. 23/05 2018 kan MSI Immerse GH70 headsettet findes på PriceRunner.dk til omkring 650,- DKK inklusiv fragt. Dette er en ganske OK pris for et gamerheadset som både tilbyder RGB lys, 7.1 virtuel surround og software med en masse muligheder, selvom lyden kunne være bedre.

Ønsker du alle detaljerne på headsettet fra MSI selv, kan du give deres hjemmeside et besøg. Tryk blot på MSI banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til siden med alle oplysninger på Immerse GH70.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankere, og konkludere på MSI Immerse GH70 headsettet. Det er altid spændende at se når producenter udvider deres sortiment med nye varegrupper, som MSI også har gjort her. De har ganske vidst lavet headsets i noget tid efterhånden, men det er altid spændende at se på det nyeste de har at byde på. Immerse GH70 er overall et ganske OK headset, men det har i den grad nogle ting som kunne være bedre, men også andre som sidder lige i skabet – lad os starte med disse. Detaljegraden i lyden er spot on. Lyden er super klar og detaljeret, hvilket dog koster en del i bunden / bassen. Ørebøfferne kan udskiftes, og MSI inkluderer både stof og læder i kassen, hvilket er lækkert at se. Softwaren giver en masse muligheder for at tilpasse headsettet, og lyden helt som man måtte have lyst til. Byggekvaliteten overall er også rigtig fin, med mange metaldele og ingen knirkelyde når man vrider i headsettet.

Men så stopper de gode ting også. En af de ting der irriterede mig igen og igen ved Immerse GH70 headsettet, var den enormt store og klodsede in-line controller. Den er kæmpestor og sidder lidt for langt oppe på kablet, således at den skal hænge og svæve i luften, med mindre man sidder meget tæt på sit skrivebord. Mikrofonen er nok en af de svageste ting ved dette headset. Lydstyrken er MEGET lav i denne mikrofon, samtidig med at den mangler detaljer. Sammenlignet med mikrofonen i mit trofaste SteelSeries Arctis 7 headset er der nærmest tale om nat og dag.

Så længe du køber Immerse GH70 headsettet til gaming og kun gaming, gør det et ganske fint stykke arbejde. Til musiklytning mangler der dog en masse bas/bund, selvom der bliver justeret i equalizeren. Dette er lidt en skam, da lyden ville have været virkelig lækker, hvis blot der var noget mere bund. Kan du leve med det ret aggressive design og måske er en stor MSI fan, så kunne Immerse GH70 måske godt være noget for dig. Vi lander på en score der hedder 7/10 for et OK headset, som dog har en lidt fejl/mangler. Der er mange andre headsets i 600 kroners klassen man bør overveje, inden man kaster sine penge efter dette.

Godt

Høj detaljegrad og klarhed i lyden

Ørebøfferne kan udskiftes

Inkluderet transport pose

RGB lys i ørebøfferne

Software med mange muligheder

Designet (for nogen)

Fin komfort til selv større hoveder

Byggekvaliteten virker solid

Knap så godt

In-line controlleren er unødvendig stor og klodset

Mikrofonen er meget lav og ikke særlig detaljerig

Mangler lidt bas/bund