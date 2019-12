AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-09 13:54:20

Marshall annoncerer Major III

Marschall er igen på banen med et par nye hovedtelefoner. Denne gang har virksomheden valgt at udvide sin Major-serie.

Marshall har løftet sløret for deres nyeste hovedtelefoner, som går under navnet Major III.

Disse hovedtelefoner er, som navnet også indikerer, en efterfølger til de oprindelige Major-hovedtelefoner.

Major III ankommer med et design, der minder meget om forgængerne. Marshall påstår dog, at Major III er blevet udstyret med klare forbedringer på komforten. Det vil således være muligt at bære de nye hovedtelefoner i længere tid end tidligere.

Major III kan købes i to forskellige modeller. Den ene er trådløs, mens den anden ikke er det.

Den trådløse model koster 150 dollars, hvilket svarer til 941 kroner. Den anden model koster til sammenligning kun 79 dollars, hvilket svarer til 496 kroner.