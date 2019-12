AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-05 11:11:41

Nye tal viser den nye AirPods sidder solidt på tronen

Markedet inden for trådløse earbuds er ikke så lille som man umildbart kunne tro. En ny rapport antyder Apple sidder på op imod 85 % af markedet, hvilket uden tvivl gør det til en fed forretning.

Ingen kan betvivle populariteten på IT gigantens AirPods er, og netop populariteten har gjort efterspørgslen så voldsom de nu er i rest mange steder. Ifølge en ny rapport fra NPD, er Apple AirPods nu de mest efterspurgte trådlløse earbuds på markedet.



Selvsamme rapport påpeger Apple’s AirPods har taget 85 % af markedsandelene, når man kigger på det samlet salg af wireless headphones i USA.



NPD skriver:

Some products have a loftier goal – making the wireless earbud a computing device for the ear. Since launching in December, Apple’s AirPods have accounted for 85 percent of totally wireless headphone dollar sales in the U.S., according to NPD’s Retail Tracking Service. With a use case centering on frictionless access to Siri and other tasks initiated by voice, AirPods really act as an extension of the iPhone. Apple’s path to leadership in the category is helped by disruptive pricing, brand resonance, and excitement over the W1 chip, which significantly eases Bluetooth connections to iOS and Mac devices.



Om Apple fprmår at følge med, når Samsungs IconX når hylderne, bliver bestemt spændende at holde øje med.



