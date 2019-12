AUTHOR :

Plantronics introducerer BackBeat GO 600

Så er der igen nyt under solen fra Plantronics. Denne gang udvider de BackBeat-familien med et nyt medlem i form af BackBeat GO 600.

Vi vi har tidligere testet deres Plantronics BackBeat GO 3 og flere andre i serien, og derfor er det spændende at se hvad producenten bringer til overfladen i denne omgang.



BackBeat GO 600 er udstyret med to equalizer indstillinger – Bass Boost og Balanced, hvor Balanced, EQ indstillingen er Plantronics’ signaturlyd der er kalibreret til at gengive den mest præcise lyd på tværs af alle musikgenre.



Et kig på designet afslører BackBeat GO 600 er designet i et slankt og let over-ear-design med ørepuder i memory foam, som er med til at sikre komforten er i top.



Med på vejen får BackBeat GO 600 disse rosende ord fra Plantronics:



“Vores kerneekspertise inden for hovedtelefoner, trådløse løsninger og førsteklasses brugeroplevelser gør Plantronics særligt kvalificeret til at give musikelskere den bedst mulige fordybende lydoplevelse til en overkommelig pris,” siger Anders Blak Pedersen, Corporate Manager for Plantronics i Norden. “Den høje kvalitet i samtlige af Plantronics’ produkter gør os i stand til at levere overlegen lyd, der er på samme høje niveau, som man finder i vores dyreste produkter”



Specifikationer på BackBeat GO 600



- Genopladeligt batteri, der giver op til 18 timers trådløs lyttetid på en enkelt opladning

- Rækkevidde på op til 10 meter til Bluetooth-kompatible smartphones og tablets

- Sammenfoldelige ørekopper for let opbevaring og transport, og som giver øget komfort, når høretelefonerne bæres om halsen

- Bærepose, USB-kabel til opladning samt lydkabel, der giver mulighed for at lytte til musik i tilfælde af, at batteriet er løbet tør

- En bredbåndsaktiveret mikrofon, der sikrer klar lyd, når der besvares opkald, eller når Siri, - Google Now og Cortana tilgås via stemmekommandoer.



Pris og tilgængelighed

BackBeat GO 600 serien er prissat til 749 kroner, og forhandles i fire farver: sort, kaki, mørkeblå og grå