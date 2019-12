AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-10 11:09:28

Plantronics lancerer deres nye Voyager 8200 UC

Plantronics, der er bestemt er en af de store fisk i vandet inden for lyd og wearable-teknologi, har løftet sløret for et helt nyt Voyager 8200 UC – et Bluetooth stereo headset, med fokus på lydkvalitet.

Plantronics Voyager 8200 UC, er designet med aktiv støjreduktion (ANC), som sørger for at holde udefrakommende støj minimeret, så du kan holde fokus uden forstyrrende elementer fra omgivelserne. Det kunne være i arbejdssituationer, hvor du skal foretage konferenceopkald i et åbent kontorlandskab, lytte til din ynglings musik m.v.



Anders Blak Pedersen, Corporate Manager Danmark hos Plantronics fortæller:



”Når en arbejdsplads er meget mobil, er virksomhedens evne til at sikre, at medarbejdere kan fokusere og samarbejde en topprioritet,”



”Voyager 8200 UC er den nyeste tilføjelse til Voyager-serien og er spækket med lige netop de funktioner, som de mobile professionelle har brug for, så de kan fokusere, mens både komfort og design er helt i top. For Plantronics autoriserede partnere udvider Voyager 8200 UC deres markedsmulighed ved at levere exceptionelt design og ydeevne og på samme tid tilbyde fremragende lydkvalitet og fuld kontrol af headsettet.”



Plantronics vedhæfter følgende oversigt over Voyager 8200 UC:



• Takket være fire beamforming mikrofoner, som opfanger og forstærker talerens stemme samt to yderligere mikrofoner, der identificerer og blokerer baggrundsstøj, sikrer Voyager 8200 UC en krystalklar lyd



• Forbedrede stemmenotifikationer giver besked om hvem der ringer, når lydløs tilstand er aktiveret samt forbindelsesstatus og varighed af samtalen



• Få op til 24 timers trådløs lyttetid og tilslut hovedtelefonerne med det medfølgende 3.5 mm-kabel, hvis du skulle løbe tør for batteri



• Microsoft Skype for Business-certificeret og er kompatibel med Cisco Jabber og andre softphones.



• Med indbygget Bluetooth-teknologi kan du parre Voyager 8200 UC med Windows- og Mac-computere samt mange IP-telefoner gennem Plantronics’ BT600 USB-lydprocesser. Derudover kan du også tilslutte Voyager 8200 UC direkte til iOS- og Android-smartphones og tablets



• Op til 30 meters trådløs rækkevidde til klasse 1 Bluetooth-enheder



• Smartsensor-teknologi der pauser medieafspilningen, når du tager headsettet af, og gentoptager afspilningen, når headsettet tages på igen

Prisen på Voyager 8200 UC er sat til en udsalgspris på 2.695 kr. ekskl. moms, og kan købes i farverne Diamond Black og Buff White

Du kan læse testen HER