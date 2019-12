AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-24 09:28:52

Plantronics præsenterer Voyager 6200 UC

Med tilføjelsen af Voyager 6200 UC til deres portefølje tilbyder Plantronics nu markedets største udvalg af trådløse headsets med ANC til professionelle.

Plantronics har netop udvidet deres sortiment, med tilføjelsen af deres nye alsidige Bluetooth-stereoheadset, Voyager 6200 UC, som inkluderer aktiv støjreduktion og en fleksibel bærestil i form af et ”neckband headset”



Det nye familiemedlem i Voyager-familien, har blandt andet haft fokus på et design, med en bøjle bag nakken, som ifølge Plantronics kan leverer trådløs Bluetooth forbindelse, god komfort, stilfuldt design uden en mikrofonarm, aktiv støjreduktion (ANC) og understøtter de mest udbredte UC applikationer på markedet.



Med en trådløs rækkevidde på ca. 30 meter, og en batterilevetid der med 16 timer sikrer mobilitet til en hel aktiv og kommunikativ arbejdsdag.



Plantronics skriver selv:



"At tage hensyn til de enkelte medarbejderes behov for at arbejde fleksibelt bliver stadig vigtigere, især når det gælder om at fastholde millenials og generation Y-talenter," siger Alaa Saayed, ICT-analytiker fra Frost & Sullivan.

"Ved at tilbyde et bredt udvalg af headsets og lade folk selv vælge, kan it- og virksomhedsledere skabe en solid win-win-situation; At optimere virksomhedens kommunikation og mobilt samarbejde, og samtidigt opnå goodwill hos et meget værdifuldt personale."



“Vi hører fortsat, at støj og forstyrrelser er den største udfordring for folk på kontor,” siger Anders Blak Pedersen, Corporate Manager Danmark hos Plantronics.

“Den bedste måde at få folk til at bruge teknologi, der kan forbedre deres samarbejde og kommunikation – uanset om de er på farten eller på kontoret, er at tilbyde dem headsets, der passer både til deres arbejdsstil og ikke mindst livsstil. Voyager 6200 UC er et alsidigt erhvervsheadset med overlegen lydkvalitet, der giver nogle helt nye muligheder. ”



Voyager 6200 UC tilbyder følgende features:



- Mikrofoner, der kan opfange tale fra alle retninger og samtidigt tilbyde en professionel lydoplevelse for begge samtalepartnere via “Clear Talk”-teknologi – vel og mærke uden dedikeret mikrofonarm.

- Aktiv og passiv støjreduktion, så du kan fastholde fokus, når du er omringet udefrakommende støj.

- Lyd i HD-kvalitet, og derudover vibrerer nakkebøjlen diskret, for at indikere et indgående opkald eller give notifikation om en alarm.

- Microsoft Skype for Business-certificering og kompatibel med Cisco Jabber, Microsoft Teams m.v

- Kan parres med otte enheder og tilslutte til to forskellige enheder på samme tid.

- Op til 9 timers taletid og 16 timers lyttetid.



Tilgængelighed og pris

Voyager 6200 UC kan fås i farverne sort og sand og bliver tilgængelige i Danmark hos udvalgte forhandlere fra marts 2018til en vejl. udsalgspris på 2.195 kr.



