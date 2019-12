AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-20 10:54:05

Plantronics udvider BackBeat FIT familien med nye fitness headsets

Plantronics kan andet end headsets til gaming eller B2B segmentet. Plantronics har netop søsat nye familiemedlemmer i deres populære BackBeat FIT familie.

Plantronics udvider deres BackBeat FIT familien med en helt ny BackBeat FIT 300 og BackBeat FIT 500 serie. Oveni hatten kommer der en BackBeat FIT Training og en BackBeat FIT Boost, som er udviklet på baggrund af et samarbejde med PEAR Personal Coach App. I spidsen for denne app står kendte trænere, såsom den elite-olympiske træner Andrew Kastor, hans kone og deltager ved de Olympiske lege, Deena Kastor samt verdensrekord-løber, forfatter og triatlon-træner, Matt Dixon.



Plantronics skriver følgende:



"BackBeat FIT-familien er designet med sport i tankerne og kan fås i forskellige udgaver og med forskellige funktioner," siger Anders Blak Pedersen, Corporate Manager Danmark hos Plantronics. "De trådløse vand- og svedafvisende headsets i BackBeat FIT-familien sidder stabilt og har en komfortabel pasform. Du kan få et par til al slags træning og til ethvert fitnessniveau – uanset om du leder efter et sportsheadset med on-demand coach-funktion eller hvis du blot ønsker et behageligt og stilfuldt headset, du kan bruge hele dagen."



BackBeat FIT familien er ifølge producenten udviklet med komfort, stabilitet og holdbarhed i tankerne, og med fokus på alt fra begynderfitness til styrketræning og fra yoga til avanceret maratontræning. Her til kommer et prisleje, hvor alle kan være med.



Den nye nye BackBeat FIT familie består af følgende:



BackBeat FIT 300 serien er et af verdens letteste Bluetooth headset, designet til både fitness- og hverdagsbrug. Tilgængelig i Danmark hos udvalgte forhandlere fra slutningen af oktober til vejledende udsalgspris: 749 kr.



BackBeat FIT 500 serien er et on-ear sportsheadset, der leverer fordybende lyd både før, under og efter træning. Tilgængelig i Danmark hos udvalgte forhandlere fra november til vejledende udsalgspris: 749 kr. Serien kan fås i farverne grønblå og sort.



BackBeat FIT Training og BackBeat FIT Boost bygger på det trådløse, svedafvisende design fra det velkendte BackBeat FIT-headset. Tilgængelig i Danmark hos udvalgte forhandlere fra november til vejledende udsalgspris 1.299 kr. Kan fås i farverne Black Core og Power blue



BackBeat FIT Boost tilbyder det samme som BackBeat FIT Training, men kommer derudover med et IPX5-klasses vandtæt opladeretui. tilgængelig i Danmark hos udvalgte forhandlere i 2018 til vejledende udsalgspris 999 kr. Kan fås i farverne Black Core og Power blue