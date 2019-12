AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-11 10:27:43

Plantronics udvider sortimentet. Nye headsets til gaming, træning og rejse

Headset-specialisten, Plantronics er netop blevet klar med to små håndfulde nye headsets der dækker et bredt behov, som spænder fra rejser over træning til gaming.

I dag, tirsdag (11. september), lancerer Plantronics (NYSE: PLT) intet mindre end otte nye spændende produkter, på tværs af deres BackBeat FIT-, BackBeat GO- og RIG Pro- familier.

Det betyder at produkterne spreder sig over produktgrupperne gaming, fitness og rejser.

Produkterne tilbyder forbrugeren en ny, fordybende lydoplevelse der tillader at de kan både høre og nyde det der betyder mest for dem - uanset om det er musik, opkald eller gaming på eSports niveau.

“I dag stiller man flere krav til sit headset, end at det blot skal have god lydkvalitet. Man (forbrugeren, red.) forventer, at det er nemt at tage i brug, og at det leverer en god brugeroplevelse, der gør ens dag bedre og mere fornøjelig - uanset om man træner i fitnesscenter, løber et maraton, gamer eller rejser på tværs af Atlanten”

Med 8 nye headsets at vælge i mellem har Plantronics virkelig lagt i ovnen til at enhver kan få noget der passer til netop deres stil. Det gør også at der er et nyt headset, uanset hvilken niché du bevæger dig mest indenfor. Endvidere lover Plantronics at de nye trådløse headsets leverer samme holdbare kvalitet, som de er kendt for.

Herunder et resumé af de nye produkter:

Rejse/Fitness:

Plantronics BackBeat FIT 3100

Et funklende nyt true wireless headset, til den aktive forbruger, som kommer med bløde, fleksible ørepropper der giver en behagelig pasform uanset hvordan man træner. Udover den komfortable pasform og et sved- og vandafvisende design præsterer headsettet Plantronics’ vel- og anerkendte lydkvalitet.

Er du til at træne udendørs med musik i ørerne, er det altid rart at kunne høre trafikken omkring dig, derfor er BackBeat FIT 3100 udstyret med Plantronics’ Always AwareTM -design, der sikrer at du aldrig misser en vigtig farelyd i omgivelserne.

Plantronics BackBeat GO 410

Splinternyt in-ear headset til dig der er meget på farten og ofte flyver til destinationer Verden over, færdes meget i lufthavne eller offentlig trafik. BackBeat GO 410 er nemlig udformet i et elegant design, hvor høj komfort er i førersædet, og headsettet har helt op til 12 timers batterilevetid.

Ydermere er der indbygget noise cancelling (støjreduktion), der giver en lækker lyddæmpning, men samtidig mulighed for at høre de vigtigste lyde i omgivelserne - f.eks. når DSB fortæller at toget igen er forsinket.

Plantronics BackBeat FIT 2100

Den nyeste generation af det populære sportsheadset, BackBeat FIT. Den nye version kommer med den velkendte holdbarhed og kvalitet, derudover er det blevet udstyret med det nye Always AwareTM -design.

Plantronics BackBeat FIT 350

Dette headset kommer med en helt nye trådløsbærestil og super lækre flet-sleevede kabler. De tegner til at blive særdeles holdbare, komfortable og tilbyder 6 timers aktiv lyttetid.

Plantronics BackBeat Go 810

Trådløse over-ear hovedtelefoner, som har op til 20 timers lyttetid. Ganske enkelt ideelt til folk på farten, til lands, vands og i luften. Det tillader fuld fokus på det, der er vigtigt, uanset om du kører på skinner, gummi eller suser gennem luften.

Gaming headsets:

Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så er Plantronics et firma med masser af fokus på gaming, både mainstream og pro. Allerede nu tilbyder de en række produkter til både professionelle og hobby spillere, der ønsker at tage deres spiloplevelse til et højere niveau.

De nye headsets, RIG 300, RIG 400 PRO og RIG 500 PRO har arvet mange af de funktioner vi kender fra tidligere generationer af RIG-serien, som bruges af både professionelle gamere og eSportsentusiaster verden over.

De nye headsets er kompatible med et væld af platforme, så uanset om du spiller på Xbox One, PS4, Nintendo Switch eller PC, vil de kunne bruge de nye headsets.

Plantronics RIG 300

Denne serie er lette, komfortable headsets, udstyret med åbne ørekopper, der giver dig en fordybende lydoplevelse. Plantronics SoundGuard teknologi forbedrer lydoplevelsen ved at sikre op til 118db i lydstyrke.

Plantronics RIG 400 PRO

En serie skabt til dig som er seriøs gamer. Den kommer med en 40mm driver og RIG Game Audio Dial teknologi. Med den i baghånden kan du justere lydstyrken uden at fjerne hænderne fra mus og tastatur eller controller. Ørepuderne er lavet i et kombinations materiale, som maksimerer komfort og støjreduktion.

Plantronics RIG 500 PRO

Toppen af poppen. 50mm drivere der er designet til High Resolution gaming. Med dette headset kan du nyde et fantastisk lydbillede gennem exoskelet-ørekopperne. Netop ørekopperne forbedrer komfort, reducerer støj og giver dig den sidste fordel i den afgørende duel.

Priser og tilgængelighed:

De nye headsets er tilgængelige omgående tilgængelige hos udvalgte forhandlere med disse vejledende udsalgspriser:

BackBeat FIT 350: 599,-

BackBeat FIT 2100: 795,-

BackBeat FIT 3100: 1.195,-

BackBeat GO 410: 995,-

BackBeat GO 810: 1.195,-

RIG 300-serien: 349,-

RIG 400 PRO: 499,-

RIG 500 PRO-serien: 599 - 1.195,-

