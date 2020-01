AUTHOR : Lasse Kristensen

Plantronics BackBeat GO 600

Vi skal i dag se på Plantronics nyeste headset, nemlig BackBeat GO 600, som er et letvægts trådløst Bluetooth headset, med alt hvad der følger med. Læs med i dagens test, hvis du er på udkig efter et prisvenligt alternativ til et headset du altid kan have med på farten.

Vi skal i dag se på Plantronics nyeste headset, nemlig Plantronics BackBeat GO 600, som har rigtig meget til fælles med sidste års model Fit 500.

Plantronics er efterhånden ved at være en af de producenter vi ser mest frem til her på redaktionen. De skaber lyd i alle prisklasser, til både erhverv, men også til private, både til gaming, sport og fritid. Headsettet vi skal se på i dag går under navnet BackBeat Go 600, og er et over-ear Bluetooth headset designet til dig der gerne vil have god lyd med på farten.

Hovedtelefonerne kommer i fire forskellige farver, og den vi har testet er khaki.

Hovedtelefonerne kommer ligeledes i en khakifarvet kasse, hvor vi på forsiden finder et stort billede af BackBeat GO 600, samt tagget ”over-ear wireless”, så ingen kan gå galt i byen i forhold til hvad hovedtelefonerne kan.

På bagsiden finder vi relevant produktinformation på en række forskellige sprog, og får de vigtigste specifikationer listet op.

Med til headsettet har Plantronics inkluderet en bærepose i stof, et USB til mikroUSB ladekabel, et minijack-kabel til at forbinde til for eksempel en telefon når batteriet løber tør, samt en brugermanual.

Vi har produceret en lille fly-by video, som tager jer med en tur rundt om produktet.

Specifikationer:

Bluetooth: 4.1, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

Batteri: op til 18 timer

Standby: op til 20 dage

Deep sleep: op til 6 måneder

Driver: 40 mm med bass tube design

Frekvensgang: 50 – 20.000 Hz

Sensitivitet: 92 dBPL

Impedans: 32 ohm

Harmonisk forvrængning: <3%

Passiv støjreduktion: over-ear memory-foam earcup padding

Vægt: 175 g

Rækkevidde: 10 meter

Ladetid: 90 minutter

Mikrofon: ja

Multi-point: to enheder kan være tilsluttet på samme tid

Design og test:

Ved første øjekast, så ligner de til forveksling BackBeat Fit 500, som vi tidligere har testet, og var meget tilfredse med. Den eneste klare forskel, er at der er bygget videre på designet, så der nu er tale om et par over-ear ørepuder, ved BackBeat GO 600.

Hovedtelefonerne har et klassiske design, og kommer i dag i farven khaki, som går igen på alle elementer af hovedtelefonerne.

Ørepuderne er store med et over-ear design. De er utroligt og designet til at lukke udefrakommende støj helt ude. På den venstre ørekop er der knapper til at styre play/pause, forward og rewind, samt volume op og ned. Det er på venstre ørekop at man lader hovedtelefonerne op, ved mikroUSB indgangen, og ved siden af denne, finder vi 3,5 mm jackindgangen, til de tilfælde hvor man bruger minijack kablet.

På højre ørekop finder vi on/off knappen, samt en dual EQ knap, til at skifte mellem bass boost eller balance mode. At bruge headsettet i praksis, er lige så enkelt som det lyder. Løfter man on/off knappen op, aktiverer man Bluetooth painring mode, og er klar til at forbinde til enheder.

Inde i ørekopperne finder vi to 40 mm drivere, som driver hovedtelefonerne. Hovedtelefonerne er forbundet af en hovedbøjle i fleksibel plastik, og under denne, finder vi en blød pude i memoryfoam, så headsettet hviler uden at blive ubehageligt. På venstre ørekop, hvor vi finder knapperne til at styre musik, er der pålagt vandafvisende gummi, så det er let at mærke forskel på hvor medieknapperne er.

BackBeat GO 600 kan forbindes til din telefon enten via Bluetooth, eller via det medfølgende 3,5 mm jackkabel, som kan bruges hvis man løber tør for batteri. Mikrofonen til at føre samtaler med, sidder i den venstre ørekop, og er en simpel omnidirektionel mikrofon.

BackBeat GO 600 har en vægt på blot 175 gram, hvilket i praksis betyder at man stort set ikke kan mærke at man bærer det på hovedet. Det er super let, og godt polstret. Den lave vægt skyldes selvfølgelig at materialevalget er faldet på letvægtsplastik, som virker utroligt holdbart. Man kan vride i det, også mere end man forventer, uden at der sker skade på det. Det er en meget fleksibel hovedbøjle der er tale om, i dette headset. Komforten er på grund af den lave vægt og de bløde ørepuder helt i top. Headsettet klemmer slet ikke, og man kan uden problemer have det på i lange sessioner, hvad enten det er rundt i byen med metro, tog eller bus, eller bare i hjemmet, hvor man hører den nyeste podcast eller audiobog.

Den passive støjreduktion som Plantronics postulerer eksisterer, er dog en ting som vi ikke har været i stand til at eftervise. Hovedtelefonerne spiller godt, som vi kommer ind på senere, men decideret støjreduktion mener vi ikke at der er tale om. De gør det præcis lige så godt som andre headsets vi tester på dette punkt

Der er ingen support for aptX ved BackBeat GO 600, og deres egen app supporterer heller ikke headsettet. Når det er sagt, så kan det altså også en masse gode ting at tage fat på. Det første vi her vil nævne, er batteritiden. deadsettet holder til knap 18 timers brug ifølge Plantronics. Og det er ikke bare noget der står på kassen, det passer rent faktisk, hvir man begrænser lydniveauet til under 50%. Det er for mit vedkommende, nok til en uges brug til og fra arbejde. Og de lader op på 90 minutter ifølge Plantronics selv. Efter to timer i opladeren er de altid klar til brug, 100% opladet.

BackBeat GO 600 leverer et meget balanceret lydbillede, hvor det er bassen der er mindst fokus på. Bass boost funktionen er svær at høre i praksis, og selvom bassen ikke er i førersædet, kan man skrue rigtigt højt op for volumen, uden at lyden bliver mudret, og at bassen overtager det hele. Der er ingen nævneværdige forvrængninger i lyden, når man giver den fuld gas. Det er først når man begynder at skrue højere op for volumen, at bassen begynder at træde i karakter.

BackBeat GO 600 har en god mellemtone og en fin diskant. Det er ikke et headset der kan måle sig med de rigtigt gode headsets fra Sennheiser eller Blue, som vi tidligere har testet, men i forhold til at der er tale om et trådløst Bluetooth headset, synes vi faktisk at GO 600 leverer alt det man kan forvente og ønske sig, af så lille og let et Bluetooth headset.

Pris:

Den dagsaktuelle pris af Plantronics BackBeat GO 600 på PriceRunner.dk lyder på et meget lille prisskilt. For kun 679,00.- DKK inklusive fragt kan du erhverve dette headset. Vil du læse mere om BackBeat GO 600, eller andre af Plantronics produkter, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Plantronics BackBeat GO 600 er endnu et letvægtsheadset i deres serie af hovedtelefoner der er lavet til andet end gaming og arbejde. Det er lavet udelukkende i letvægtsplastik og memoryskum, og har derfor en meget lav vægt, og på samme tid har det vist sig at være utroligt komfortabelt i brug. Det klemmer ikke på hovedet eller ørerne, men den passive støjreduktion er heller ikke så god som man kan forvente, når det er en funktion der bliver skiltet med.

Hovedtelefonerne leverer et klart og flot lydbillede på tværs af spektret, hvor volumen kan skrues helt i vejret, uden at der kommer forvrængninger. Dog er det også værd at nævne, at bassen først rigtigt er at føle, når man kommer over 50% volumen, og bass boost funktionen er næsten identisk med balanced audio. Vi havde i hvert fald svært ved at spotte forskellen på de to. Headsettet lader hurtigt, og holder batteri i minimum 10 timer hvis du giver den gas, og op til 18 timer med lidt mere varieret brug. Det er ganske imponerende for et trådløst headset på kun 175 gram i vores optik.

Når de ikke er i brug, kan ørekopperne drejes 90 grader, og de kan transporteres i bæretasken der følger med, eller i en skole- eller arbejdstaske. Det virker fint og er en lækker lille tilføjelse på farten. Med et prisskilt på under 700 kr inklusive fragt, er det svært ikke at klappe i hænderne og anbefale disse hørebøffer til en der er meget på farten. De er lette, holder batteri i lang tid, og leverer en mere end godkendt lyd. Til pengene, er det et par hovedtelefoner jeg har været yderst tilfreds med at teste.

GO 600 kan noget, når man ser på hele pakken. Jeg er ikke blæst helt bagover, men Plantronics BackBeat GO 600 er uden tvivl i toppen inden for trådløse hovedtelefoner i segmentet under 1000 kroner efter min mening. De er gode, og også bedre end mange andre trådløse headsets i den sammen priskategori.

Vi runder dagens test af med en karakter på 9/10 og en Safe buy award.

Pros:

Batteri

Letvægtskonstruktion

Meget holdbar konstruktion

Kontrol på venstre ørekop

Balanceret lydbillede

Pris

Cons:

Bass boost feature kan ikke rigig høres