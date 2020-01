AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-11-01 08:58:00

Plantronics BackBeat GO 810 - en Bose killer?

Nyeste skud på Plantronics-stammen hedder BackBeat GO 810 - et lækkert headset med bl.a. active noise cancellation og både wired og wireless forbindelse. Men hvordan klarer det sig i markedet?

Vi har taget et grundigt kig på de nye BackBeat GO 810 fra Plantronics.

Plantronics BackBeat Go er det seneste bud på et sæt ANC hovedtelefoner. Har du fulgt med på Tweak i de seneste måneder vil du uden tvivl også have stødt på vores test af storebroren BackBeat Pro 2, som vi havde et ganske glimrende indtryk af. Nu er Plantronics altså tilbage med en lillebror til Pro 2. Helt konkret betyder det en noget lavere pris, men hvad med funktionerne?

Allerede nu, tør vi godt sige at hvis du sukker efter ANC (aktiv støjreduktion), til en bedre pris end de typiske 1500-2000kr man normalt skal slippe, så er det værd at læse med her.

BackBeat GO 810 tager meget af det gode fra BackBeat Pro 2 med sig, og forbedrer også på visse punkter, f.eks prisen på beskedne 995kr - når det er sagt, så lad os dykke ned i testen!

Vi starter vanen tro med vores egen videopræsentation herunder.

Specifikationer

40mm drivere

Full bandwidth audio

ANC

Listen time: 22 hrs w/ ANC, 28 hrs wo/ ANC

2 EQ profiles

Oval earcups w/ memoryfoam

Class 1 Bluetooth v5.0 (up to 50m)

On-Ear control

Analog input

Mic

Chargetime: 2 hrs

Hvad vi finder i kassen

Når vi åbner for kassen med BackBeat GO 810 i, så finder vi selvfølgelig headsettet - og med det samme er det klart at Plantronics har lagt tanker og kærlighed i produktet. Der er f.eks. drejbare ørekopper, som bestemt ikke har den typiske billige følelse.

Herudover finder vi:

Lille praktisk pose til opbevaring

3.5mm mini-jack kabel (lige + 90 graders)

USB opladekabel

Get started guide

Sikkerheds info

Garantibevis

Design

Plantronics BackBeat GO 810 kommer med et lækkert, omend beskedent, design som er endnu mere konservativt i udtrykket end storebroderen BackBeat Pro 2. Hvor BackBeat Pro 2 kommer med detaljer i materialer som træ og læder, så har BackBeat GO 810 dele der holder sig i typiske materialer som plastik, silikone og metal. Selve stroppen henover hoveder er udført i plastik og foret med et tyndt lag skum samt klæde. Det er knap så behageligt som læder, men omvendt burde det nok gøre sig noget bedre i det lange løb - tænk slidtage og sved.

Når vi kigger nærmere på ørekopperne så finder vi, at BackBeat GO 810 hovedtelefonerne bruger plastik og silikone på ydersiden af kopperne, imens der anvendes imiteret læder på selve ørepuden. Begge kopper er som sagt dækket i silikone, som er særdeles holdbart - det eneste lille minus her, er dets tendens til at tiltrække støv. Alternativet, en hård plastik, er dog i vores optik ikke at foretrække, da oplevelsen ofte bliver meget plastikagtig at have med at gøre.

Plantronics har formået at kombinere plastik og imiteret på en måde, så BackBeat GO 810 er særdeles komfortabel at have på, selv i længere perioder (under testen blev headsettet bl.a. udsat for 11 timer på non-stop langdistanceflyvning). Den tiltalende byggekvalitet understreges af eksempelvis metalstængerne som holder selve ørekopperne sammen med bøjlen, og som tillader en 90 graders rotation af selve koppen - fantastisk til opbevaring, i forbindelse med eksempelvis rejseaktivitet. Den eneste lille ekstra feature man kunne have ønsket sig her, var muligheden for at folde dem helt sammen - såfremt det ikke var gået udover byggekvaliteten ellers. Vi kan dog sagtens leve uden!

På venstre ørekop (de er iøvrigt mærket på tydelig vis inden i kopperne. Plus herfra!) finder du også navigationen til almindelig playback (frem, tilbage play/pause) og volume kontrollen. Dertil er der på højre ørekop en power/pairing slider (hvis man bruger dem wireless, eller wired m. ANC) og en knap der på klik for klik basis kan justere den aktive støjreduktion.

Som tidligere nævnt er der et 3,5mm mini-jack kabel, som sikrer du kan afspille når der ikke er strøm på hovedtelefonerne. Når det kommer til opladning er Plantronics desværre ikke helt med på de nyeste trends, og har derfor anvendt micro-usb istedet for USB-C. Øv.

Lydkvalitet og ydelse

Vi kan selvfølgelig ikke snakke om hovedtelefoner uden også at snakke om lyden. Samlet set, må vi sige at Plantronics BackBeat GO 810 gør det ganske godt, dog ikke helt uden ulemper. Lyden er overordnet fornuftig, lyden er en smule varm og der er ikke overvældende mange detaljer i lydbilledet.

Vi har selvfølgelig testet både med og uden aktiv støjreduktion, og helt generelt virker lyden til at være bedre og mere velbalanceret når aktiv støjreduktion er slået til.

Når det kommer til lydbilledet og muligheden for at bruge EQ, så tilbyder BackBeat GO 810 to forskellige indstillinger; balanced og bright. De to indstillinger fungerer glimrende, og er tilstrækkeligt for langt de fleste brugere. Skulle forbedre lidt på området, så kunne det være rart med flere justeringsmuligheder, således at alle brugere fik efterkommet deres ønsker - det kunne f.eks opnås med en app der fungerer lidt ligesom den hos Jaybird, hvor praktisk talt alle aspekter af lyden kan justeres enten efter preset eller fuldkommen efter eget valg.

Kigger vi nærmere på den aktive støjreduktion i BackBeat GO 810, så er den udemærket uden at imponere. Der er lang vej op til den støjreduktion man eksempelvis finder i et Bose QC 35 II, men...

BackBeat GO 810 kommer med et prisskilt som lyder på omkring det halve, og det tæller helt klart op. Selvom ANC i disse hovedtelefoner ikke imponerer sammenlignet med dyrere modeller, så imponerer de helt sikkert i forhold til deres pris. Under langdistanceflyvningen hvor de er blevet testet, har vi især bemærket at statisk støj filtreres glimrende, hvor de har lidt flere problemer med "dynamiske" lyde. Eksempelvis flyets motor bliver næsten totalt elimineret fra lydbilledet, hvilket er fantastisk lækkert.

Hvad med batteritiden?

Batteritiden er angivet til intet mindre end 22 timer med ANC slået til - imponerende!

Under testen har vi dog fundet, at tiden lyder mere omkring 20 timer med ANC. Det er dog ikke langt fra de lovede 22 timer. Det viser sig også især fantastisk under lange rejser - igen kan eksemplet med flyvning bringes i brug - selv med et par layovers, så vil der stadig være strøm nok til en rejse halvvejs rundt om kloden på en fuld opladning. Dét er lækkert!

Appen

Plantronics har app, som kan bruges sammen med BackBeat GO 810, og den fungerer næsten upåklageligt. I appen er der mulighed for at se batteristatus på hovedetelefonerne, justere ANC og justere EQ. Dertil følger diverse mindre indstillinger, som kan hjælpe i eksempelvis telefonsamtaler mv.

Vi har dog oplevet at det tager relativt lang tid for appen at finde headsettet, hvilket er lidt ærgerligt. Ligeledes så kunne det være fantastisk med en mere omfattende EQ i appen, som vi f.eks oplever det i Jaybirds app.

Forbindelse

Klasse 1 Bluetooth 5.0 er som tidligere nævnt den foretrukne forbindelse på disse hovedtelefoner og den fungerer ganske upåklageligt. Under hele testen har vi ikke oplevet udfald i brugen med en iPhone 8.

Udover forbindelsen med bluetooth er der altså også muligheden for mini-jack, og det fungerer fuldstændig som vi alle kender det. Skulle man ønske sig noget her, kunne det være en lille klips på kablet, så det kunne sættes fast på tøjet, fremfor at flagre rundt.

Pris

En ikke uvæsenlig detalje, når vi skal samle tankerne efter endt test. Plantronics BackBeat GO 810 kan erhverves lige under 1000 kroner, og du kan vælge mellem Graphite Black, Navy Blue og Bone White.

Konklusion

Plantronics BackBeat GO 810 er et sæt glimrende hovedtelefoner. Ønsker du funktioner som ANC og stabil trådløs afspilning, men uden at bruge en formue, så er det her helt sikkert headsettet for dig. Hvis du er typen der ofte rejser langt, eller måske pendler længere til og fra arbejde dagligt i eksempelvis offentlig transport, så vil du finde at BackBeat GO 810 er en life-saver.

Har du mulighed for at strække budgettet lidt, så kan BackBeat Pro 2 dog også stadig anbefales med lidt bedre lyd, lækrere materialer og, for nogen, smarte features som auto play/pause når man tager headsettet af og på.

Overordnet set, kan der ikke være nogen tvivl, Plantronics BackBeat GO 810 er et sæt glimrende hovedtelefoner, som har næsten alle de funktioner vi kunne ønske os i 2018 og så til en særdeles konkurrencedygtig pris - derfor får de også en "Safe Buy" med på vejen.

Godt:

Aktiv Støjreduktion

Lækker komfort

Balanceret lydbillede

Trådløs og trådet forbindelse mulig

Mindre godt:

Aktiv støjreduktion kunne forbedres

Manglende EQ muligheder (detalje)

Ingen USB-C

Conclusion

Plantronics BackBeat GO 810 is a great set of headphones. If you're looking for things like ANC and reliable wireless playback, without having to spend a fortune, then these are the headphones for you. If you often travel or have a long commute to and from work, you'll find that the BackBeat Go 810 is a life-saver.

If you can stretch your budget a bit, we can recommend BackBeat Pro 2, which have slightly better audio, nicer materials and, for some, cool features like auto play/pause when you take the headset on and off.

Overall, there is no doubt, Plantronics BackBeat GO 810 is an excellent set of headphones, which have almost all the functionalities that we could wish for in 2018 - and at a very competitive price. That is why they will also receive our "Safe Buy" award.

Pros

ANC

Great comfort

Balanced sound

Both wireless and wired possible

Cons

ANC can be improved

Lack of EQ options (minor thing)

No USB-C