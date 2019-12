AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-04-04

Plantronics Voyager 6200 UC in-ear headset med ANC

Vi skal i dagens test se på Plantronics nyeste bud på et headset designet til produktivitet. Det er også det nyeste headset i deres Voyager serie, og har fået det mundrette navn, Plantronics Voyager 6200 UC. Læs med i dagens test, for at se hvad man kan forvente af et in-ear headset med aktiv støjreduktion.

Voyager 6200 UC er et spændende headset på mange måder, som vi kommer til i testen, men først og fremmest på grund af den indbyggede aktive støjreduktion, noget der normalt er forbeholdt større on-ear eller over ear headsets. Derfor har vi også set frem til dagens test med stjerner i øjnene, og med høje forventninger, da vi ved hvad Plantronics har leveret med tidligere headsets i UC Voyager serien.

Som alle andre business headsets, kommer Plantronics Voyager serie i en brun papkassen med et tryk af headsettet på toppen. Inde i kassen gemmer Plantronics på alle goderne i et kraftig transport etui, et USB ladekabel, en USB adapter til PC, samt en dockingstation, til opladning når headsettet ikke er i brug. Derudover medfølger der tre forskellige størrelser til in-ear delen, lavet i gummi.

I kassen finder vi:

Plantronics Voyager 6200 UC headset

Transport etui

USB ladekabel

Dockingstation

USB adapter

S, M og XL in ear adapters

Plantronics Voyager 6200 UC kommer med en række lækre high-end features for et in-ear headset, og af dem kan vi opridse:

Professional-kvalitet audio med forstærket Digital Signal Processing

ANC - aktiv støjreduktion

Indkommende opkaldsalarm

Klasse 1 Bluetooth forbindelse med 30 meters trådløs rækkevidde

Hi-fi stereo

Passiv støjreduktion via øreadapterne

Klar til Unified Communications

Mute knap

Op til ni timers taletid

Specifikationer:

Lytte: op til 16 timer

Snakke: op til 9 timer

Stand-by: 14 dage

Rækkevidde: op til 30 meter

Batteri: 340 mAh

Ladetid: 1,5 timer

Bluetooth: v4.1

Headset/Hands-Free Profile: HSP 1.2 og HFP 1.6 (Wideband HD Voice); Class 1 BT Radio

Audio profiler: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.5

Codec: APTx

Aktiv støjreduktion (ANC): ja

Frekvensgang: 20 Hz – 20 kHz

Beskyttelse: SoundGuard® DIGITAL

Mikrofoner: boomless, fire mikrofoner med digital signal processing (DSP)

Vægt: 56 g

Knapper: svar på opkald/læg på, mute, volume +/-

Mediaknapper: mute, play, pause, track frem/tilbage

Stemmestyring: stemmealermer notificerer om atteritid, mute, forbindelsesstatus, og nakkebøjlen vibrerer ved opkald.

Certified til Skype for Business.

Bygget til UC applications and softphones from Avaya, Cisco, Skype and others.

Applications supported: Plantronics Hub application on desktop, iOS and Android

Design og test:

Plantronics Voyager 6200 UC bygger videre på designet af deres tidligere headsets baseret på en nakkebøjle, hvoraf vi har testet flere modeller. Det er en opskrift vi altid har været glad for, og dagens headset er ingen undtagelse.

Voyager 6200 UC er bygget op omkring en kraftig nakkebøjle, som udgør størstedelen af vægten af headsettet. Størrelsen på bøjlen skyldes selvfølgelig at der er mikrofoner til stede i bøjlen, som opsamler lyden, for at den aktive støjreduktion kan fungere.

Bøjlen er designet til at hvile omkring nakken, hvor vægten ikke kan mærkes. Fra hver side af bøjlen løber der en ledning ud til ørestykkerne, som derfor ikke kommer til at trække i øret under brug. Al vægten fra ledningen bæres nemlig på bøjlen, så den trækker ikke ørestykkerne ud af øret.

På højre side af bøjlen sidder en “+” og “-” knap, som regulerer lydstyrken, og på indersiden sidder der en større knap, som kan bruges til at tage imod opkald, eller sætte musik på pause/play, spole frem, eller tilbage, alt efter hvor mange gange man trykker på den.

På venstre side af bøjlen finder vi en ANC knap, som kan aktiveres for aktiv støjreduktion, samt en mute knap.

Selve in-ear adapters er lidt specielle, og er vinklet således at de stikker ind i øret. De specielle gummi øre adapters findes i small, medium og large, og er meget store i forhold til hvad vi er vant til at se. Men der er mening med galskaben, for det viser sig at de giver en enormt god passiv støjreduktion, da de sætter sig godt i øregangene, og slutter næsten helt tæt.

I nakkebøjlen har Plantronics indbygget fire omnidirektionelle mikrofoner, som samler lyden op når man snakker, og når den aktive støjreduktion aktiveres. Når man modtager et opkald, så har nakkebøjlen yderlige en funktion, nemlig at den vibrerer for at gøre brugeren opmærksom på opkaldet. Det er en lækker lille feature, der er helt fantastisk når man ikke vil forstyrre med høje lyde på kontoret, eller hvis du ikke har ørestikkerne i, når opkaldet kommer.

Performance, comfort and versatility

Voyager 6200 UC features Plantronics clear talk technology, four omnidirectional microphones and enhanced noise canceling to optimize your voice and minimize background noise. When your neckband vibrates to alert you to an incoming call, your earbuds are ready when you need them.

Voyager 6200 UC er som mange af Plantronics andre headset, også bygget med multipoint teknologien, der betyder at Voyager 6200 UC kan være parret med op til otte enheder i alt, og to enheder på samme tid. Det er praktisk hvis man lytter til musik fra sin private telefon, og bruger headsettet til at tage opkald på computeren. Rækkevidden på headsettet er op til 30 meter, med klasse 1 Bluetooth, og det virker i praksis, såvel som på papiret. Der er ikke dårlige signaler, så længe man holder sig inden for en radius af 30 meter, og ikke står med flere store tykke vægge mellem headset og den forbundne enhed.

Gennem Plantronics Hub app’en kan man lave sin egen personlige opsætning af Voyager 6200 hovedtelefonerne, herunder også opdatere firmware, skifte talesprog fra Engelsk, der kommer som standard, til Dansk. Det betyder at du bliver mødt af en sød kvindelig assistent når du foretager handlinger med headsettet, og også bliver notificeret om indkommende opkald, hvor navnene bliver læst op, hvis de er gemt på telefonen.

I brug er nakkebøjlen fleksibel, og gummiadapterne sidder rigtig godt i ørerne, uden at klemme. Det er et problem vi støder på fra tid til anden med in-ear headsets, men gummidelen der slutter tæt i øregangene er meget tynd, og folder derfor let sammen i øregangene og slutter helt tæt.

Den lave vægt er slet ikke til at mærke i brug, og jeg er gennem testen blevet rigtig glad for vibrationsfunktionen, når man modtager opkald. Og det ekstra plus, som vi så ofte efterlyser når vi tester headsets der erberegnet til at have med på farten, er et hardcase etui, som ikke fylder meget, og er superlet at have med på farten. Heri er der et net der kan holde på USB ladekabel, USB adapter og hvad man ellers skal have med, som ikke fylder for meget. Det gør Voyager 6200 UC et rigtig godt valg til togturen, flyturen eller bilturen på bagsædet, hvis du har brug for fordybelse til at arbejde, eller abstrahere fra larmen omkring dig.

Lyden er dog det vi er her for, og det er noget som Plantronics har været rigtigt gode til i de sidste par år, hvor de langsomt har vundet indpas i mit hjerte, som leverandører af kvalitetslyd. Voyager 6200 UC er ingen undtagelse, trods den lille størrelse. Først og fremmest, så er tale helt i top, med de fire omnidirektionelle mikrofoner, som opfanger alt der bliver sagt, og derefter behandlet gennem Clear Talk, en teknologi der sikrer en tydelig gengivelse af lyden i begge ender af samtalerne. Det virker perfekt i brug og giver optimale betingelser for samtale med hovedtelefonerne på.

Musikafspilning er en af egenskaberne som Plantronics sælger Voyager 6200 UC på, og det er nok også her at de er svagest, i hvert fald set på prisskiltet, og hvad man ellers kan købe, hvis man kun går efter hi-fi lyd. Det er et in-ear headset, og det bærer musikken også præg af. Man får bare ikke det samme for pengene, som hvis man går ud og køber et større over-ear headset med 40-50 mm dynamiske drivere. Ikke desto mindre, så leverer Plantronics Voyager 6200 UC en af de mest overbevisende lydoplevelser jeg endnu har haft med in-ear hovedtelefoner, og den er næsten på højde med det for nyligt testede Sennheiser in-ear headset.

Først og fremmest, så er der nok tryk på den maksimale lydstyrke. Du kommer ikke til at mangle volumen. Der er tale om et par stereo hovedtelefoner hvor den passive støjreduktion gør en stor del af arbejdet, inden man sætter musik på.

Hovedtelfonerne leverer en flot dybde, med en meget solid og veldefineret bass. Det er helt klart her at Plantronics har valgt at placere fokus for Voyager 6200 UC hovedtelefonerne, hvilket passer godt med tidens trend, med beats, trommer og masser af mandlige vokaler. De gør sig derfor utroligt godt til pop, elektronisk musik, rock anden musik, hvor især bassen, men også mellemtonen er i fokus. De indtager flot lydbilledet, med flotte toner, dog lidt på bekostning af diskanten, der er knap så skarp. Det er et flot overordnet lydbillede der tegner sig af Voyager 6200, og svært ikke at være glad i hverdagens tumult, når de gør sig så godt på mange områder, også diskanten, selvom den ikke er helt så flot som de lavere frekvenser.

Den aktive støjreduktion er grunden til at du går efter Voyager 6200 UC, og det er et punkt hvor hovedtelefonerne ikke skuffer. Det er klart den bedste aktive støjreduktion vi endnu har oplevet i et in-ear headset. Den er ikke helt på højde med det vi har set i deres 8200 UC headset, men heller ikke langt derfra. Måske skyldes det bedre passiv støjreduktion i de større over-ear hørebøffer, men ikke desto mindre leverer Voyager 6200 UC en kraftig aktiv støjreduktion, der er god til at filtrere det meste af støjen omkring brugeren helt væk. Dronen fra en motor forsvinder, lyden fra toget reduceres kraftigt, og sidder du og hamrer i dit tastatur, kan du arbejde uforstyrret med ANC aktiveret.

På kontoret er det selvfølgelig særdeles fordelagtigt, og integrationen med Lync, Skype for Business eller Plantronics Manager Pro foregår uden problemer. Som ekstra tilbehør medfølger der en lækker lille ladedock, men en god vægt, så den står stabilt. Vil du gerne være fri for at oplade via USB kabel, kan headsettet klikke på plads med magneter og lade op enten om aftenen efter arbejdet, eller i pauserne, uden at du skal fumle med ledninger.

Kort sagt, så har Plantronics lavet et headset jeg personligt gerne vil have med mig på farten, på jobbet og på ferie. Det kan lidt af hvert, men den mest eftertragtede feature, er helt klart den aktive støjreduktion, som er på et helt andet niveau end vi er vant til, fra et in-ear headset. Vi er meget tilfredse med hvad vi har set i dagens test fra Plantronics Voyager 6200 UC hovedtelfonerne.

Pris:

Vi har indhentet en dagsaktuel pris på Plantronics Voyager 6200 UC hos Zinuss.dk, og de kan erhverves for den nette sum af 1995.- DKK inklusiv fragt. Vil du vide mere om headsettet, eller andre af Plantronics produkter, kan du klikke på banneret herunder for at blive ledt videre.



Konklusion:

Skal vi opsummere så kort som muligt om Plantronics Voyager 6200 UC, så må ordet være fleksibilitet. Fleksibiliteten er i fokus, og hovedtelefonerne vil gøre sig godt hvor end du tager hen.

De er meget velegnede til kontoret eller rejsen, på grund af den aktive støjreduktion, og gør det ligeledes fantastisk i arbejdsøjemed, med multipoint teknologi og fire omnidirektionelle mikrofoner. Lydkvaliteten er helt sikkert vægtet med en flot dybde i bunden og en veldefineret mellemtone, og det betyder at hovedtelefonerne gør det særdeles godt hvis du bevæger dig inden for rock, elektronisk eller noget med beats.

Komforten er der ikke en finger at sætte på. Nakkebøjlen kan ikke mærkes når man går med den, og ledningerne hiver ikke i øre-modulerne. I brug er den enkel at lære, men lidt mere kompliceret at mestre, dog ikke der tager lang tid at lære uden ad. Batteritiden er ikke noget man lægger mærke til i løbet af en dag, da det er så let og enkelt at oplade gennem den medfølgende dock i pauser, eller natten over. Og skal du have dem med på farten, kan de oplades via et USB til mikroUSB kabel. Der er cirka 9 timers tale, og det dobbelte til musikafspilning, så selv uden opladning, bør der være nok strøm til et par dages brug.

Plantronics har leveret det mest funktionelle in-ear headset vi endnu har testet, hvorfor vi ender ud med en score på 9,5 og en Great Product award. Voyager 6200 UC er kvalitet fra start til slut, og det er svært ikke at være begejstret for et headset der kan så meget.

Pros:

Design

Batteritid

Samtalekvalitet

Aktiv støjreduktion

God lyd

Pris

Cons:

Mangler en smule skarphed i diskanten