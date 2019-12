AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-14 16:50:58

Razer lancerer deres Thresher Ultimate Headphones

Hvad er en gamer uden sit headset? Nu er Razer klar med en nyhed til de stolte ejere af en PlayStation 4 eller en Xbox One.

Under dette års E3, kommer der andet end fede computerspil. Razer har benyttet lejligheden til at sende et nyt wireless gaming headset, Razer Thresher Ultimate.

Razer Thresher Ultimate udkommer i 2 versioner, Thresher Ultimate til PlayStation 4 og Thresher Ultimate til Xbox One.

Hvor skiller de sig ud fra konsol til konsol. Forskellen findes på PlayStation 4 versionen er udstyret med blåt i designet, og Razer Thresher Ultimate til Xbox One, er udstyret med grøn isæt. Her til er begge også kompatible med PC. Farven er valgt ud fra at matche hver deres konsol, og deres farvetema.

Det nye Razer Thresher Ultimate wireless gaming headset, kommer med en basestation/dock, som kan transmittere et 2.4 GHz signal, som skulle nedsætte truslen for lag, ja, du læste rigtig, lag i lyden (interferrence). Razer lover også det nye Razer Thresher Ultimate wireless gamer headset har en rækkevidde op til 12m, hvis det skulle blive nødvendig med afstand. Føromtalte dock kobles direkte til din konsol via et optisk kabel, og så fungerer base-enheden som en stander, hvor du kan hænge gamer headsettet, når det ikke er i brug, smart?



Et kig på specifikationerne afslører 2 stk. 50mm drivers udstyret med Neodym magneter, for at styrke 7.1 Dolby Surround Sound delen i ørebøfferne. Hver driver i headsettet, kan spændende fra 12 Hz til 28 kHz, og en impedance op til 32 ohm. Dette krydret med en forventet batteritid op til 16 timers gaming på en opladning.

Razer satser på et full size headset netop vil gøre 7.1 Dolby Surround Sound langt mere effektiv

På ørekopperne har Razer valgt at bruge læder for at toppe finish af, og få produktet til at fremstå eksklusivt.

Razer skriver:

Razer Thresher Ultimate is completed with sound controls integrated into the hull itself, we have a flexible unidirectional microphone with noise cancellation.

Razer Thresher Ultimate prissættes til 279.99 euro, og ryger I butikkerne fra næste måned.