AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-27 18:08:50

Razer på banen med to nye gaming-headsets

Razer har igen formået at diske op med et par interessante produkter til den engagerede gamer.

Når det kommer til headsets, så er der specifikke features, som den engagerede gamer er ude efter.



Hvis du er en af de gamere, der netop nu er på markedet efter et par nye fede headsets, så kan det helt sikkert være værd at overveje to nye modeller fra Razer i form af Tiamat 7.1 V2 og Tiamat 2.2 V2.



Razers Tiamat headsets er ikke nye på markedet, men de to nye modeller skulle angiveligt give en langt bedre lyd-oplevelse.'



Tiamat 7.1 V2 er det mest avancerede af de to headsets. Det vil hjælpe med at skabe en fantastisk surround sound.



Tiamat 7.1 V2 kan erhverves for den nette sum af 200 dollars, mens Tiamat 2.2 V2 kun koster 130 dollars.