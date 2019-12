AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-24 23:37:33

Samsung indgår angiveligt et headset-samarbejde med Bixby

De to virksomheder meldes på vej med et nyt spændende produkt. Denne gang drejer det sig om et Bluetooth-headset.

Det blev for nyligt meddelt, at Samsung og Bixby har droppet et fremtidigt samarbejde om udarbejdelsen af en ny smart-højtaler.



Ovenstående nyhed betyder dog ikke, at Samsung og Bixby ikke kan samarbejde om andre produkter. Det ser vi nu med ny rapport fra ET News, der mener at vide, at de to virksomheder har påbegyndt et samarbejde vedrørende udarbejdelsen af et nyt headset.



Den samme rapport melder desuden, at det nye headset forventes at ankomme med indbygget Bluetooth.

Arbejdet på det nye headset har eftersigende været i gang i en længere periode, og det forventes, at en lancering allerede kan finde sted i august.



I disse dage går Samsung stadig og overvejer, hvorvidt det nye headset skal indgå som et supplement til den kommende Galaxy Note 8, eller om det skal sælges separat.