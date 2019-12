AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-26 01:10:59

Samsung indgår headset-samarbejde med Sennheiser

Samsung vil gerne fortsætte med at brande sig på headset-markedet. Det vidner en større samarbejdsaftale med Sennheiser om.

Samsung har allerede udgivet deres meget omtalte Gear VR-headset. Nu er de dog snart klar med endnu et nyt headset.

Den sydkoreanske virksomhedsgigant har indgået et nyligt samarbejde med Sennheiser. Sammen skal de to firmaer forsøge at diske op med en ny headset-model ved navn Ambeo.

- Vi arbejder sammen med Samsung på at udvikle det nye Ambeo-headset, der skal gøres tilgængeligt til Android-enheder. Det er vigtigt, da en dominerende del af smartphone-markedet ugøres af Android-telefoner, udtaler den administrerende direktør for Sennheiser, Andreas Sennheiser, til The Korea Herald.

Det nye Ambeo-headset kommer eftersigende til at gøre brug af 3D lydteknologi. Dette skal være med til at give brugeren en så realistisk fornemmelse som overhovedet muligt.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår det nye headset bliver at finde på butikshylderne. De fleste rygter siger dog til september.