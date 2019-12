AUTHOR :

Sennheiser fremviser deres første trådløse gamer headset: Sennheiser GSP 670

På Computex 2019 gav Sennheiser medierne de første informationer om deres kommende trådløse gaming headset (den første af sin art): GSP 670. Sennheiser var på trapperne.

Sennheiser GSP 670 sigter mod at komme ind i high-end gaming markedet og, vil derfor også komme med en halvpebret pris på $ 250.



Sennheiser GSP 670 sigter mod high-end, trådløs, gaming lyd



Det nye GSP 670 gamerheadset er et lukket, dynamisk design der benytter sig af neodym-drivere med et frekvensområde på 10 Hz til 23.000 Hz.



Sennheiser skulle efter signende have haft fokus på at give mere punch i lyden på de lavere frekvenser for at understrege eksplosioner og heftige kampscener, og for at tilbyde et mere fuldendt lydbillede.



Hovedtelefonen er også kompatibel med PS4 og Mac'er og kommer med bluetooth-funktionalitet.

Batterierne kan holde strøm op til 2 timer på blot en 7 minutters opladning, og ved fuld opladning kan det holde strøm op til 20 timer. For den bedste kvalitet og den laveste latency foreslår de at bruge den medfølgende dongle, der er optimeret til meget lav latency i 40 ms til 20 ms rækkevidde afhængigt af hvor mange effekter du bruger.



Ørepuderne kan skiftes og mikrofonen kan forlænges. Mikrofonen inkluderer noise cancellation og voice emphasizing post processing, hvilket er en proces, der hjælper til med at gøre lyden klar uden forvrængning eller støj.



Et kontrolhjul, der skal skifter mellem chat lyd og spil lyd, er også inkluderet. Sennheiser er pitcher deres nye GSP 670 mikrofon og hovedtelefon, som værende af broadcast kvalitet, hvilket betyder, at de også tiltrækker streaming markedet.



Et interessant designelement ved mikrofonen er løftet til mute-funktionen. Hvis du sætter mikrofonen op, bliver den automatisk deaktiveret. En feature vi har set på andre headsets før.

