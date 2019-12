AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-01 14:19:42

Sennheiser introducerer GSP 600

Så er der godt nyt til gamerfolket, Sennheiser har lanceret deres nye high-end gamerheadset, GSP 600. Sennheiser GSP 600, bygger uden tvivl på det nuværende populære GAME ZERO headset, som leverede solid kvalitet hele vejen rundt.

Det være sig kvaliteten i mikrofonen, lydbilledet og den generelle byggekvalitet, så fortsætter Sennheiser GSP 600 ned af samme boldgade, så er der godt i vente.

GSP 600 headsettet fra Sennheiser, kommer med et moderne design i sort med røde anmærkninger, og så producentens velkendte logo på bøjlen.

Ørekopperne har et ergonomisk design, og hovedbøjlen er justerbar, via producentens Adjustable Contact Pressure features, hvilket ofte resulterer i god komfort under lange gaming sessions.

Sennheiser har konstrueret ørekopper med memory foam, som gør de tilpasses unikt til dine lytte lapper, og dermed ikke bliver til et irritationsmoment efter mange timers brug.

Mikrofonarmen på gamer headsettet, er som på GAME ZERO, monteret på en arm, som kan vippes op og deaktiveres.

Denne gang har Sennheiser haft en stor del af fokus på lydgengivelse, så du ikke mister vigtige detaljer, og dermed får en tilfredsstillende gaming-oplevelsen, og få sendt selv de mindste lyd-detaljer i spillet ind i ørene.

Sennheiser GSP 600 leveres med udskiftelige kabler, så du kan bruge headsettet på flere enheder som for eksempel PC, Mac og konsoller med en 3,5 mm jack-indgang.

Der er ligeledes mulighed for brug via mobiltelefoner og tablets, når du er på farten.

GSP 600 er i handlen fra slutningen af januar 2018 til vejl. udsalgspris på 1.845 kr.