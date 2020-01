AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-04 15:18:00

Sennheiser HD 25 Plus

Sennheiser behøver ikke den store præsentation. Producenten er godt repræsenteret indenfor lyd i næste alle afskygninger. Mange vil nikke genkendende til Sennheiser, når det især handler om headsets. Denne gang hander det om Sennheiser HD 25 Plus høretelefonerne, som er den præcise dublet af den berømte HD 25s, men de kommer komplet med yderligere tilbehør og to kabler.

Det er svært at komme uden om, at lyden i de fleste spil betyder utroligt meget for oplevelsen af spillet. Hvordan den lyd skal nydes er der meget delte meninger om. Gaming headsets er super populære, fordi de i en samlet pakke både kan give dig lyd til dine spil, og samtidigt kan man med den indbyggede mikrofon tale med sit hold i multiplayer spillene.



Gaming headsets kritiseres dog også tit, af de mere lydnørdede derude, for tit at være af halv dårlig kvalitet og tunet alt for meget til bas, for at underbygge meget af den bulder og brag action, som er central i rigtigt mange spil.



Skulle vi give en kortere præsentation af HD 25 Plus fra Sennheiser, så giver de en utrolig detaljeret lydgengivelse, og er dermed oplagt som monitor hovedtelefon til f.eks. DJ og studie headset.



Netop denne model, benævnes ofte som værende "industri standarden" på diskoteker. På HD 25 Plus forkæles man med ekstra bløde velour ørepuder, spiral og lige kabel, samt et handy opbevaringsetui, som altid er brugbart til en tur på farten, eller når og hvis de skal gemmes væk.

Sennheiser HD25 Plus headsettet, kommer med en lav vægt, og med mulighed mulighed for at tilte hovedtelefonen, så du kan lytte med det ene øre. Derfor er HD 25 hovedtelefonen blandt andet faldet i god jord hos DJs og andre musikere der færdes meget i studiemiljøer.



Et integreret låsesystem på HD 25 Plus hørebøfferne sikrer, at ørekoppen låser sikkert på plads igen. HD 25 headsettet fra Sennheiser, er i stand til at håndtere et højt lydtryk på op til 120 dB, og grundet blandt andet deres lukkede design, gør det dem velegnet i støjende miljøer f.eks. til kameramænd, band mix og DJs.



Lad os kravle en tand længere ned i produktet i vores video anmeldelse af Sennheiser HD 25 Plus.





Det første man selvfølgelig skal være opmærksom på, er at HD 25 er hovedtelefoner, og altså ikke et headset med indbygget mikrofon, som vi blandt andet kender det fra gaming headsets. Så hvis man har brug for dette, så skal man altså sørge for det separat.

Det kræver selvfølgelig flere kabler osv., men fordelen er også, at man kan vælge lige den mikrofon man vil.



Senheiser HD 25, kommer med et tre meter langt fleksibelt kabel monteret, som vi havde på telefonerne i de gode gamle dage.

Med Plus udgaven får man dog også et halvanden meter langt almindeligt kabel, som kan monteres hvis man skulle foretrække det. Begge kabler kan udstyres med en 3,5 til 6,3 millimeters adapter, så der er mulighed for at bruge begge typer stik.

Adapteren skrues på, og dermed godt sikret under brug. Der medfølger ligeledes et sæt udskiftelige ørepuder med en blød velouroverflade. HD 25 har et sæt i "læder feel" som standard. Endelig er der en transportpose med i Plus udgaven, men det er altså ikke af en kvalitet der imponerer mig, set udfra produktets fokus i markedet, og her havde jeg klart foretrukket en hardcase, som Sennheiser har til mange af deres andre produkter.



Sennheiser HD 25 er et letvægts sæt, som er lavet til at kunne bruges i længere tid, og selvom det er lavet i plastisk, som for mig virker en anelse billigt, så virker det stadig som et holdbart produkt. Alle delene i produktet fra kablerne til driverne og hovedbøjlen, kan pilles fra hinanden, og Sennheiser sælger nye reservedele til HD 25 Plus, hvis man ødelægger eller mister noget på sin færden. Dermed kan du forlænge levetiden ved uheld.



Der er dog et par af delene, som kræver lidt specielt værktøj for at kunne skiftes, og det er altså ikke med i kassen. Her gemmer der sig derfor en potentiel ekstraudgift.



Hovedbåndet er delt så der er mulighed for at fordele den ellers allerede lave vægt endnu mere, og så kan den venstre ørekop drejes, så man i ægte DJ stil kan lytte med et enkelt øre, hvad enten sættet hænger om halsen eller man har det på normalt.



Designet på Sennheiser HD 25 Plus, kan bedst beskrives som industrielt og funktionelt, og er bestemt ikke præget af flashy detaljer eller unødigt lir, hvilket jo så kan være et plus eller et minus baseret på ens personlige smag. Udførelsen i plastik hele vejen igennem, får det desværre også til at se ud, og føles som, noget der er billigere end det faktisk er. Det er lidt en skam for helhedsindtrykket.



Sennheiser HD 25 er lavet til at have en neutral og flad lydprofil, som giver et nøjagtigt lydbillede uden at være for fokuseret på en bestemt ende af lydspektret.



Når jeg siger flad, så er det ikke nødvendigvis kedelig på nogen måde, men ment på den måde, at der ikke er tunet noget specielt ind på sættet. En af de ting som gaming headsets fx ofte bliver kritiseret for, er at der tit er et meget stort fokus på bassen for at give et spark til action, eksplosioner, osv. i spillene. Det sker ofte på bekostning af diskanten og mellemtonen, som kan ende med at drukne.

Det kan gøre dem gode til visse typer af spil, men omvendt måske ødelægge oplevelsen lidt til musik eller andet, hvor detaljerne kan mistes. Det kan også være negativt i spil som fx CS:GO eller PUBG, hvor detaljer såsom fjenders bevægelser og lignende, ikke træder helt så tydeligt frem i et bastungt lydbillede.



Jeg har selvfølgelig ladet det komme an på en prøve, og har haft HD 25 sættet igennem et bredt udvalg af udfordringer, naturligvis med en masse musik af forskellige typer for at se hvordan det klarede sig. Her vil jeg sige at HD 25 klarer sig super godt. Der er en fantastisk god adskillelse af diskant og mellemtonerne, men stadig med en bas der kan mærkes, når den kommer ind i billedet, og uden på noget tidspunkt at blive for dominerende eller være på bekostning af resten af lydbilledet.



Der er ingen forvrængning at spore nogen steder, og Sennheiser HD 25, giver et smukt og veldefineret lydbillede uden overvægt af hverken diskant, bas eller mellemtoner.



Jeg forsøgte mig også med gaming, igen i en række forskellige spil, for at se om HD 25 fungerede på et felt som det ikke har været tænkt til, da de blev designet. Resultatet var ikke overraskende også godt her.



I et spil som Far Cry 5 var der et utroligt godt spænd i lydene, når der blev skiftet imellem en tur igennem naturen med fugle i baggrunden, og til en action scene, hvor eksplosioner og skud bragede igennem luften. Det samme gik igen i The Division, hvor det tryggende miljø i New Yorks vindblæste gader blev præsenteret utroligt godt og veldefineret.



Generelt har jeg været utrolig glad for ydelsen på HD 25 fra Sennheiser i alle de sammenhænge jeg har brugt dem. Hvis man foretrækker meget bas på sin musik eller i sine spil, så er sættet her dog nok ikke det rigtige valg. Vil man have en super veldefineret og nøjagtig lyd så er HD 25 et rigtig godt bud.



I forhold til komforten, oplevede jeg lidt udfordringer undervejs, men det er sikkert et ret personligt problem for mig. Mine ører er ikke specielt glade for on ear løsninger generelt, da de hurtigt bliver irriterede, og i det her tilfælde, klemte de også på en måde der forstærkede den effekt, da jeg også bruger briller. Det betød desværre, at jeg personligt ikke kunne bruge dem ret længe uden gener. Det er dog som sagt sandsynligvis et spørgsmål om personlig præference. Brugte jeg dem fx uden briller var det slet ikke så udpræget, men det er selvfølgelig ikke en løsning, hvis man er afhængig af sine briller.

Pris

Sennheiser HD 25 Plus kan pt findes online til lige under 1500 kr., og hvis man vælger den almindelige udgave uden ekstra udstyret, så kan man slippe med knap 1200 kr. Om man synes de 300 kr. mere for ekstra velour ørepuder og en almindeligt kabel er prisen værd vil nok afhænge lidt af hvordan man har planer om at bruge det, men jeg ville nok vælge den almindelige udgave og spare pengene.

Konklusion:

Sennheiser har med HD 25 leveret et super godt produkt, som leverer en utrolig detaljeret og veldefineret lyd, så er man kræsen på den front så synes jeg at det er prisen værd.

Personligt så var komforten desværre ikke god nok på grund af mine briller, og jeg kan ikke bruge dem, men lider man ikke af de problemer så kan de bestemt være værd at kigge efter, også til PC brug hvis man vil have en nøjagtig lyd ud af sine spil.

Jeg har testet HD 25 Plus udgaven og jeg synes også, at de ekstra ting der er med, ikke helt retfærdiggøre den højere pris. Specielt transportposen ligner noget der er med til et MEGET billigere produkt. Udførelsen i plastik efterlader heller ikke helt en med en fornemmelse af, at man sidder med et premium produkt. Desværre.



Så det skal altså være lyden der er i fokus, når man køber det. Heldigvis leverer HD 25 Plus et godt og solidt resultat på denne front.

Godt:

God lyd med nøjagtig lydgengivelse

Udskiftelige dele

Knap så godt:

Føles en smule billige i materialevalget

Oplevede komfortproblemer (til dels pga. briller)