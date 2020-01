AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-24 10:22:42

SteelSeries Arctis 9x Xbox One wireless introduceret

SteelSeries har introduceret et ny Xbox One trådløs headset i form af SteelSeries Arctis 9x prissat til £ 180.

Funktionerne i det nye SteelSeries Arctis 9x trådløse headset inkluderer en støjreducerende ClearCast mikrofon, som skal sørge for så naturtro lydbilledet er er muligt. Her til kræver SteelSeries Arctis 9x Xbox One wireless ingen kabler eller dongle, så det kan tilsluttes som en controller.



De trådløse hovedtelefoner kommer også med Discord-certificeret support, og Arctis 9x giver mulighed for at mixe lyd fra andre enheder, mens du er tilsluttet Xbox eller bruge headsettet, når du er på farten, forklarer SteelSeries.



“The Arctis ClearCast microphone uses a bidirectional design, the same used by aircraft carrier deck crews, for superior noise cancellation so that your voice sounds clear and natural. Lose yourself in the game as every ricochet, shuffling zombie, and engine roar comes to life around you with Xbox’s native Windows Sonic Spatial Audio.”



SteelSeries