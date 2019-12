AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-12 15:20:37

Thrustmaster Far Cry 5 Limited Edition headset annonceret

Sidder du på det yderste af stolen, og venter utålmodigt på release af Far Cry 5, så kan ventetiden passende gå med indkøb af det nye Far Cry 5 Limited Edition headset fra Thrustmaster. Headsettet kommer i to varianter.

Sidder du på det yderste af stolen, og venter utålmodigt på release af Far Cry 5, så kan ventetiden passende gå med indkøb af det nye Far Cry 5 Limited Edition headset fra Thrustmaster. Headsettet kommer i to varianter.



Far Cry 5 lanceres senere i indeværende måned, 27 marts, til PlayStation 4, Xbox One og PC, og det fejrer Thrustmaster med ankomsten af deres Far Cry 5 Limited Edition headset, Y-350CPX and Y-300CPX.



En del af fokuspunkterne hos Thrustmaster, har været kunne tilbyde brugerne kvalitet på især mikrofonen, som på Thrustmaster Far Cry 5 Limited Edition headsettet tilmed at afmonteres og justeres efter eget ønske.



Thrustmaster har også integreret 7.1 Virtual Surround Sound teknologi, og produceret Far Cry 5 Limited Edition med 60 mm/2.36″ drivers, memory foam ear-pad ørekopper.



Thrustmaster skriver følgende:



The Y-300CPX Far Cry 5 edition offers high-fidelity stereo offering a perfect balance between bass, mids and treble thanks to very high-performance audio rendering, with an “ideal frequency response curve for the soundscape in Far Cry 5”. Features include unidirectional, detachable and adjustable microphone, 50 mm/1.97″ drivers, double electro-acoustic bass amplification technology and multifunctional controller to adjust the game’s audio and bass levels.



Far Cry 5 Edition Y-350CPX 7.1 og Y-300CPX headsets sendes på markedet sammen med spillet fra 27 marts 2018. Priser bliver $100 og $60 hhv.