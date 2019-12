AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-30 00:40:29

V-Moda løfter sløret for nye høretelefoner

V-Moda er klar med et sæt nye høretelefoner. Denne gang har man forsøgt sig med en efterkommer til de originale Crossfades.

V-Moda er på banen med de nye Crossfade 2-høretelefoner. De er trådløse og designet med fokus på komfort. Hørepuderne skulle eftersigende være både blødere og mere behagelige end nogensinde før.

Indvendigt er de nye høretelefoner blevet opgraderet til nu at indeholde dual-diapharagm 50mm drivere. Også batteriet har gennemgået en klar forbedring i forhold til forgængerne. Det vil nu være muligt at holde strøm i op til 14 timer.

Prismæssigt har V-Moda valgt at lande på 330 dollars. Der findes også en en særlig guld-udgave, der er prissat til 350 dollars.

Hvis du gerne vil høre mere om de nye høretelefoner eller bestille dem, så foregår det på V-Modas hjemmeside. Her forventes salget at starte om et par dage.