AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-14 19:56:22

Verdens mindste GeForce GTX 1080 Ti Mini kommer fra Zotac

Zotac har officielt lanceret verdens mindste GTX 1080 Ti Mini, som bestemt ikke er mindre potent end de fysiske større modeller.

Er pladsen trang, men ønsket stort, når det handler om smæk for skillingerne inden for grafikkort, så kommer Zotac måske til din redning.



Denne gang i form af et GeForce GTX 1080 Ti Mini, som denne gang præsenteres i verdens mindst format fra Zotac, og med på vejen skriver de “zero compromise on performance”



ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti, er designet med dual 8 pin power connectors, og er udviklet med custom dual fan køling system navngivet IceStorm. Den fysiske størrelse har ingen indflydelse på specifikationerne, og Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini, kan derfor også prale af hele 11GB GDDRX 5 RAM, og et boost clock på 1620MHz.



Med på vejen får det nye Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini følgende salgstale fra Zotac:



As a constant pioneer in developing small form factor graphics cards, ZOTAC has made another unprecedented paradigm, the new ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini, which only measures a minuscule 211 mm (8.3-inch) in length harnessing the power of NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti GPU simultaneously. The smallest GeForce GTX 1080 Ti within NVIDIA Pascal architecture, it fits in 99% of systems on the market and gives you superior performance and power efficiency.



Featuring dual 8-pin power connectors, the ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini is outfitted with a custom dual fan cooling system, IceStorm, enabling brute force cooling with a wide-stack aluminum fins and 5x 6 mm copper heatpipes for increased cooling capacity. The card still packs the same 11 GB of GDDR5X graphics memory, with a boost clock speed of 1620 MHz despite its small stature.



Kilde: ZOTAC