AMD Radeon VII iklædes high-end EK-Vector vandblokke

Nye informationer direkte fra EKWB bekræfter AMD’s 7nm flagskibs grafikkort, bliver udvidet med mulighed for at købe EKWB EK-Vector Series fra 1 april.

Vi satser ikke på det er en tidlig aprilsnar.



Dermed åbner EKWB og AMD for andet end deres reference design, som måske ikke vil tiltale andre på samme niveau.



AMD Radeon VII grafikkortet er baseret på en 7nm Vega 20 GPU arkitektur, som blandt andet udstyrer GPU’en med 16 GB HBM2. Siden lanceringen af AMD Radeon VII grafikkortet, er forskellige AIB’er kommet til, men det er første gang vi ser muligheden for en custom version af AMD Radeon VII.



EK-Vector WB series er et full cover design.



Følgende varianter er listet af EKWB:



EK-Vector Radeon VII – Copper + Acetal (129.99€)

EK-Vector Radeon VII – Copper + Plexi (129.99€)

EK-Vector Radeon VII – Nickel + Acetal (144.90€)

EK-Vector Radeon VII – Nickel + Plexi (149.90€)

EK-Vector Radeon VII Backplate – Black (36.90€)

EK-Vector Radeon VII Backplate – Nickel (43.90€)



EK-Vector WB series bliver tilgængelig i fire varianter, som tilbyder full cover og direkte kontakt til GPU, HBM2 VRAM og strømdesignet.



EK omtaler i pressemeddelelsen, at deres vandblok effektivt kanaliserer kølingen på de mest kritiske dele af grafikkortet, og det nye design er bedre optimeret end tidligere versioner af deres EK full cover water blocks.



De fire varianter, omfatter enten en kobber eller nikkelbelagt base, mens toppen af hver variant er tilgængelig i enten akryl- eller POM Acetal materiale af højeste kvalitet. EK sikrer, at topmaterialet i hver vandblok ikke påvirker dets samlede køleevne.



The block also features a special plastic cover over the block Terminal. This add-on is designed to reveal the graphics card model, visible from the side. Sealing is ensured by high-quality EPDM O-Rings. The brass standoffs are already pre-installed and allow for a safe and easy installation procedure. (Via EKWB)



Ud over vandblokken, tilbyder EK også deres EK-Vector Radeon VII backplates i enten sort eller nikkelbelagte varianter. Vandblokken er fuldt kompatibel med RGB, da den kommer med en 4-bens 12V RGB LED strip, der kan tilsluttes systemet og understøttes af alle velkendte RGB synkroniseringsteknologier fra bundkortproducenterne.

EK hævder, at flydende afkøling gennem deres EK-Vector-løsning vil give brugerne mulighed for at opnå maksimale clockhastigheder på deres kort, der kan give op til 10-20% bedre ydeevne afhængigt af spillets titel eller arbejdsbyrde, som kortet bruges indenfor.



