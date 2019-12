AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-04 08:24:50

Bykski A-Radeon VII-X fullcover vandblok klar til AMD Radeon VII grafikkort

AMD Radeon VII grafikkortet blev lanceret i sidste måned, og nu melder AIB’erne snart klar med deres egne versioner af Radeon VII grafikkortet.

Det betyder i mange tilfælde forbedret custom modeller, som opper især reference designet og ændret køleanordninger.



Det resulterede også i Bykski sender en Bykski A-Radeon VII-X fullcover vandblok ind på markedet, hvis interessen for vandkøling skal dækkes ind for eventuelle interesserede. BYKSKI er et meget populært mærke i Asien, når det kommer til PC-køling.



De har udarbejdet vandblokke for hver generation af AMD- og NVIDIA-grafikkort i mange år, og deres seneste udspil er A-Radeon VII-X, som udelukkende er designet til reference AMD Radeon VII grafikkort.



Full cover blokken prydes naturligvis med RGB, som også fremvises markedsføringen, og RGB delen kan indstilles til at matche din egne præferencer på et kompatibelt bundkort.

BYKSKI A-Radeon VII-X vil understøtte ASRock RGB LED, ASUS Aura Sync, MSI Mystic RGB og Gigabyte RGB Fusion.



Features på BYKSKI A-Radeon VII-X ifølge producenten:



Finest Craftmanship

Designed to Fit Standard G1/4 Thread Fittings

SLI/Crossfire Compliant



Specifikationer:



Model: A-Radeon-VII-X

Brand: BYKSKI

Material: Electroplated High Purity Copper / Clear Acrylic



Kompatibilitet



(Including but not limited to the following models)

AMD RADEON VII (full compatibility will be updated ASAP)

Fittings:G 1/4 Thread



BYKSKI A-Radeon VII-X er designet i klar akryl, som åbner for muligheden for at du kan se vandstrømmen tydeligt. Blokken består af en forgyldt kobberbase, som kanaliserer vandstrømmen oven på GPU og VRAM, da Radeon VII har omtalte på samme chip.



Vandblokken har en nominel termisk effektivitet på 401W / mK. Der er også lavet en velovervejet kanalisering over MOSFET-området for at sørge for af holde de elektriske komponenter og strømforsyningen nede i temperatur.



Taobao har allerede BYKSKI A-Radeon VII-X på hylderne til en pris omkring $100 US, og Primochill.com har den også til en pris på $139.99 US.



På nuværende tidspunkt er BYKSKI de eneste vi har spottet, som har en full cover blok til AMD Radeon VII, men vi har tidligere hørt rygter om EK Waterblocks skulle have noget på vej.

