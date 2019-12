AUTHOR :

2019-01-09

CES 2019: Cooler Master annoncerer nye kølere

Med på CES 2019 er naturligvis også Cooler Master. Med sig havde de et hav af nye produkter, som især omhandlede nye kølere.

Med på CES 2019 er naturligvis også Cooler Master. Med sig havde de et hav af nye produkter, som især omhandlede nye kølere. Producenten havde i år ikke bare lignet en række produkter op på bordet, men havde i stedet monteret mange af produkterne i færdige builds, så man rent faktisk fik en mulighed for at se dem i brug, super fedt.

Cooler Master udvider MasterAir serieen med tre nye luftkølere i forskellige formfaktorer. MasterAir MA610M er designet med en dual-tower heatsink med en ny SF120R blæser klemt inde mellem de to towers for optimal airflow. De seks kobber heat pipes og store finner samarbejder for at sikre maksimal varmeafledning og opretholde stabile CPU temperaturer. Produktet minder meget om Wraith Ripper i miniformat.



Den indstillingsmulige RGB belysning, dekorative sorte top plade og sorte belægning på MA610M, gør køleren vil klæde ethvert build.



Som en fortsættelse til Cooler Master G100M, er den nye G100M v2 designet ud fra samme koncept om en slags paddehatte køling, men denne gang med et mere langstrakt og indsnævret design for at eliminere problemer med plads til RA. G100m v2 vil udnytte Cooler Masters tofasede varmesøjleteknologi med, ifølge Cooler Master, syv gange større omkreds sammenlignet med standard heatpipes for hurtigere varmeoverførsel over et mindre overfladeareal. Monteret oven på den unikt designet G100M v2, er en ARGB fan og dertilhørende ring for en ekstra visuel appel.

G300P bliver Cooler Masters næste lille formfaktor (SFF) luftkøler. Med en ultra-lav profil på 39,5 mm, indbyggede heatpipes og 92 mm blæser, vil G300P tilbyde brugerne en god termisk ydeevne i kompakt format. Andre funktionaliteter på i G300P inkluderer naturligvis RGB belysning.

Første gang vi spottede MasterLiquid ML240P Mirage, var på Computex 2018. MasterLiquid ML240P Mirage bliver Cooler Masters nye pro-level AIO-køler. Udstyret med et glas-agtig pumpedæksel, gør det muligt for brugerne at se på pumpehovedet drift, når det lyses op ARGB-belysningen.



Når belysningen afbrydes, viser det reflekterende dæksel det hexagonale Cooler Master-logo. Det ser forbandet fedt ud!



Cooler Master SF serien kommer med kabinets blæseren i rygsækken. Disse er designet med en firkantet fan ramme til mere direkte airflow og tryk.



Den nye firkantede form på SF serien, giver mere overflade dækning på AIO'en og luftkøleren. SF120R vil være tilgængelig i både RGB og ARGB modeller, og de nyudformede SF120P og 240P ARGB-fans, vil være designet med mælkehvide faneblade og på den ydre ramme, er den lysere for en bedre refleksion af lyset.



120 versionen, kommer med 24 konfigurer bare RGB-LED'er, og 240 modellen har 52 konfigurer bare RGB-LED'er. SF240P ARGB er designet med en ramme med to fans integreret i rammen for at reducere vibrationer og ledninger er her nødvendige til belysning.



Derudover vil Cooler Master introducere deres nye topmodel indenfor kabinetsblæsere, SF120M. SF120M er udviklet med henblik på at udnytte Cooler Masters Industrial Fan Structure, hvilket reducerer flex på selve finnerne på kabinetsblæserne, samtidig med at der sikres en lydsvag drift og med maksimal airflow. Integrationen af Double-Ball Bearing mindsker friktionen mellem ventilatoren og dens lejer, hvilket yderligere forbedrer ydeevnen og sænker lydniveauet.



Derudover frigiver Cooler Master en Hyper 212 RGB og MasterLiquid ML240R RGB Phantom Gaming Editions i samarbejde med ASRock. Begge kølere vil udstyres med signaturen vi kender fra Phantom Gaming serien.



Vi er i gang med redigering af video fra vores møde med Cooler Master. Denne er på trapperne.

