PUBLISHED : 2018-06-08 08:59:16

Computex 2018: AMD lancerer ny køler til anden generation Ryzen Threadripper

Under præsentationen af deres 24-core og 32-core 2nd generation Threadripper flagskibe, gjorde AMD det også klart, at begge processorer blev kølet af deres nye Wraith Ripper CPU køler, som er udviklet i egne rækker sammen med Cooler Master.

Med en TDP på 250W, stilles der også høje krav til Wraith Ripper, og med 14 heatpipes krydret med en omgang RGB lys, skulle Wraith Ripper være klar til at indfri forventningerne.

Wraith Ripper benytter sig af et dual tower design, hvor der er placeret en blæser i midten af de to heatsink tårne, og til trods for de voldsomme fysiske rammer, er Wraith Ripper ganske lydsvag (39dBA) iflg. James Prior, Senior Product Manager hos AMD.

Der er ingen informationer på nuværende tidspunkt der indikerer, om Wraith Ripper bundles med alle 2nd generation Threadripper CPU’er.

Wraith Ripper kommer også på hylderne hos Cooler Master.

Legitreviews.com har formået at knipse lidt billeder af den nye Wraith Ripper køler.

Credit: Legitreviews.com

