Computex 2019: Corsair Hydro X gør custom vand mere til gængelig for alle

Lad os slå fast allerede. Corsair Hydro X er allerede på vej på testbænken på Tweak.dk, og vi laver naturligvis en udførlig gennemgang af de nye HydroX produkter fra Corsair. Custom vandkøling giver din pc en snert af luksus, der gør den skiller sig ud fra mængden, og performanceresultatet til følge, gør heller ikke konceptet dårligere.



På Computex i Taipei har Corsair annonceret en ny produktlinje, Hydro X-serien, sammen med en tilhørende konfigurator, der hjælper dig med at vælge de dele, du har brug for til at lave personligt og stilfuldt custom loop vandkøling setup.



Det nye Hydro X lineup indeholder en $ 155 prissat 330ml pumpe / reservoir combo, $ 75 XC7 og $ 80 XC9 CPU vandblok og hertil en række XG7 GPU vandblokke (herunder flere til den nyeste Nvidia GeForce RTX serien)



Serien består også af hardtube rør på 12 og 14 mm, eller softline rør (12 mm udvendig, 10 mm indvendig), og en radiatorer der spænder fra 120mm til 480mm. Virksomheden sælger endda en række kølemidler i forskellige farver, som vi kender det fra andre vandkølingsproducenter som f.eks. EKWB. Mange af delene, herunder vandblokkerne, er RGB kompatible ved brug af Corsairs iCue software.



Vandblokkene kommer præmonteret med termisk pasta (også GPU blokken, termiske pads), og der er en masse installationsvideoer til rådighed og 24/7 kundeservice fra Corsair support afdeling.



Konfiguratoren er ekstremt simpel. Indtast navnet på kabinettet, vælg dit chipsæt, uanset om du overclocker, din GPU og hvor mange radiatorer du vil have, og systemet begynder herefter at sammensætte en liste over dele.



Du kan derefter købe det direkte fra Corsair eller tage listen til en Corsair retailer.



