AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-28 09:28:41

Computex 2019: EK releaser ny Lignum vandblokke serie lavet af valnøddetræ

EK Water Blocks, en af de verdens førende leverandører af vandkølende dele på markedet. Nu har EKWB fremvist en længe ventet vandsblokke serie på Computex 2019, som er designet med brug af valnødde træ.

EK Water Blocks, en af de verdens førende leverandører af vandkølende dele på markedet. Nu har EKWB fremvist en længe ventet vandsblokke serie på Computex 2019, som er designet med brug af valnødde træ.

EK Lignum serien kombinerer noget af ældste byggemateriale vi kender til, for at skabe noget bemærkelsesværdigt inden for et entusiast segment.



EK Lignum serien er i første omgang designet til deres 2080 Ti blok, deres CPU-blok og 12mm tilhørende fittings.



Ideen kom fra kærligheden til træbearbejdning fra grundlæggeren af EK



De nye Lignum blokke, så første gang dagens lys under Computex 2018, men af en eller anden ukendt årsag endte produkterne aldrig på hylderne hos EK.



EKs grundlægger, Edvard Konig, har designet disse på grund af sin kærlighed til træbearbejdning. Blokkens konstruktion sikrer, at vandet ikke kommer i kontakt med træet for at tillade naturlig udvidelse eller sammentrækning af træet forårsaget af temperatur og fugtighed. EK Lignum serien bruger valnødtræ med en åben poremattelak for at bevare træets glatte overflade.



EK-FC RTX 2080 Ti Lignum

EK-FC RTX 2080 Ti Lignum er en komplet ændring af deres EK-Vector RE vandblokke, som er henvendt designet til flere referencer på Nvidia GeForce RTX 2080 Ti grafikkortet, men du skal tjekke op inden bestilling for at sikre, at dit RTX 2080 Ti er kompatibel med blokken.

Blokken selv dækker hele PCB længden med valnøddækslet, og træet dækker også blokkens top og terminalerne, hvilket giver et smukt udvendigt træ cover. Intet metal er synligt på blokken.

Nedenunder bliver GPU, VRM og VRAM kølet direkte med kølemiddel, der løber over toppen. GPU blokken bruger, hvad EK's patenterede Open Split-Flow-kølemotor er kendetegnet ved, lav hydraulisk flowbegrænsning sammen med en forbedret plade og konstruktion for den bedste strømning i alle tænkelige scenarier.



EK-CPU Lignum

EK-CPU Lignum CPU vandblokken er bygget på EK-Velocity linjen, en performance vandblok, der understøtter både Intel- og AMD processorer. Blokken inddrager 5. generations EK CPU kølemotor, som er blevet tweaked for bedre performancer og optimal kølemiddel gennemstrømning. EKWB også her lav hydraulisk flowbegrænsning, der tillader brug af alle deres pumper til mere støjsvage drift, samtidig med at ydeevnen opretholdes.

base / cold pladen er lavet af forniklet kobber og bearbejdet til en tæt mikrofinstruktur, med en kontaktflade, der er maskinpoleret til et spejlfinish look.

Toppen er lavet af en CNC bearbejdet sort POM acetyl, der igen er dækket af et lag af valnødtræ. Socket kompatibilitet er opført som 115x, 2011-3 og 2066 til Intel samt AM4 til AMD.



EK-HTC Lignum

Slutteligt finder vi et EK-HTC Lignum 12mm hardtubing kompressionsbeslag. EK bruger sine egne CNCbearbejdede messingbeslag med et valnøddæksel, hvilket giver det et helt unik udseende, som ingen anden på markedet matcher.

Pris og til gængelighed



Prissætning er også frigivet fra EKWB, og dele kommer iklædt et voksens prisskilt sammenlignet med linjen, der ikke er indkapslet i træ. EK-CPU Lignum koster $ 189,99 (€ 180) mod $ 80-90 for den tidligere serie. EK-FC Lignum RTX 2080 Ti koster $ 375 (€ 350) mod $ 130-140 fra sidste udspil uden træ.



EK HTC Lignum fittings udbydes til $ 18 (€ 18) hver mod $ 8 uden træ. Alle tre produkter fra Lignum linjen kan bestilles nu fra EKWB butikken og forventes afsendt fra 6. juni.



Kilde & Billeder

EKWB