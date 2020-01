AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-06-14 11:57:00

Cooler Master Masterliquid Maker 240 - Vandkølings Loop

Skal man i gang med den helt store omgang overclock af de større Intel og AMD CPU’er, så kommer traditionel luftkøling og de lukkede AIO loops at komme til kort, i trit med at man presser mere og mere på i volt, og dermed varme – og ofte med et lydniveau der hurtigt bliver udholdeligt i længden.

Løsningen er åbenlys – åben vandkøling, også kendt som custom vandkøling. Specifikt Cooler Master’s nye åbne loop kit, Masterliquid Maker 240!

Men kan det gøres til en pris, hvor man ikke føler man skal sælge sin nyre på det sorte marked, og hvor begyndervenligt er det egentlig, hvis man tænker på at tage springet?

I dag tager vi et kig på Cooler Master’s nye åbne loop kit, Masterliquid Maker 240, som af navnet antyder inkluderer en 240mm radiator samt CPU kølehoved og en kombineret pumpe/reservoir. Vi har med andre ord alting der skal til for at vandkøle en tung CPU, som vores nyeste skud på stammen, en delidded 8700K skal holdes kølig ved et højt overclock.

En stor tak til Delid.dk, som hjalp os med delidding processen. Der kommer senere en video omkring det at delidde en processor.

Tekniske Specifikationer på MasterLiquid Maker 240:

Radiator & Head

Material: Copper core (with Aluminum Frame)

Copper core (with Aluminum Frame) Dimensions: 280 x 124 x 29.2 mm (11 x 4.9 x 1.15")

Cold plate material: Copper

Pump-Reservoir Combo

Dimensions: 76 x 76 x 200 mm (3 x 3 x 7.9")

Connector: 4-Pin (PWM)

4-Pin (PWM) Rated Voltage: 12 V

12 V Rated Current:65A

Fans

Dimensions: 120 x 120 x 25mm (4.7 x 4.7 x 1")

120 x 120 x 25mm (4.7 x 4.7 x 1") Fan Speed: 650 ~ 2000 RPM ± 10%

650 ~ 2000 RPM ± 10% Fan Airflow: 7 CFM

7 CFM Fan Air Pressure: 34 mmH2O

34 mmH2O Noise Level: 6 ~ 30 dBA

6 ~ 30 dBA MTTF: 490,000 hours

490,000 hours L-10 Life: 70,000 hours

70,000 hours Rated Current: 18 A

18 A Connector: 4-Pin

Tubing and Fittings

Length: 2 Meter

2 Meter Inner Diameter: 3/8"

3/8" Outer Diameter: 5/8"

Thread: G1/4

Udpakning og præsentation af Cooler Master Masterliquid Maker 240

Indpakningen er simpel og ligetil – en illustration af det endelige produkt, samt en opremsning af specifikationerne af indholdet. Hiver man indmaden ud, mødes man af hvad jeg nærmest kun kan kalde en ”smartphone” kasse – en helt minimalistisk hvid todelt kasse, som åbnes med en lille snor der stikker ud.

Vi har produceret vores egen lille video, der præsenterer produktet.

Delene er pænt pakket ind i skum og organiseret på bedste IKEA maner, så man rigtig kan få lov at nyde synet af dem, mens man pakker alting ud og planlægger ens loop.

I kittet finder man (næsten) alt der skal til for at bygge loopet. En universal CPU block der passer til alle nuværende (og mange ældre) sokler, undtagen lige AMDs Treadripper, da den kræver en lidt anderledes fysisk pasform på selve blokken.

CPU blokken er lavet i rent Kobber for optimal varmeoverførsel, uden nogen form for gennemsigtig Acetal eller Plexi (og dermed ingen RGB lys). Om man synes det er pænt er meget subjektivt, men personligt synes jeg at det passer rigtig godt ind i dagens tema, og RGB lys kan altid tilføjes senere igennem casefans og LED strips.

Cooler Master bruger den meget populære G ¼ threading til deres fittings, hvilket betyder at du kan montere stort set alt i på markedet uden problemer. De valgt at gøre brug af 3/8, 5/8” fittings og tubing, hvilket for mig er lidt et usædvanligt valg, da den lidt tyndere 3/8, 1/2” standard er mere brugt i min erfaring.

Hvis jeg skulle få lyst til koble mit vandkølede 1080 grafikkort og en radiator mere til loopet senere, skal jeg enten lægge alle fittings og tubing fra kittet til side, og bruge mit eget fra EKWB, eller tilkøbe flere fittings der passer med Maker 240.

Radiatoren er som nævnt tidligere en 120mmx2 model, som skulle give masser af rum til overclocking uden at CPU’en bliver varm, da man som hovedregel siger at 120mm radiator typisk er nok per komponent.

For at være med på noderne har de to Masterfan Pro blæsere selvfølgelig RGB funktionalitet, såfremt at man har en RGB header på ens bundkort vel at mærke – ellers er der en lille slider på hver blæser, så man kan sætte dem til enten blåt eller rødt, hvis det ikke skulle være tilfældet. En fin detalje, men man kan undre sig over at grønt er meldt ude.

Da vores CPU køler testbænk ikke har beslag til at montere radiator og vandkøling på, har Cooler Master sponsoreret et MasterCase H500P Mesh, som man kan læse vores test af her, dog i en metalgrå ”gunmetal” finish i stedet for hvid - Dette giver også lidt bedre forudsætninger for en mere realistisk monteringsscenarie på godt og ondt.

Kabinettets top skrues af, og radiatoren påmonteres løst, så den kan justeres frem og tilbage efter behov mens der måles slanger. Bagpladen til CPU køleren fikseres bag på bundkortet, og så vender vi fokusset over på den anden side af kabinettet.

Som nævnt tidligere har vi hevet vores dugfriske deliddede 8700K CPU frem til testen, for at se hvor meget man egentlig kan få ud af kittet, da en mindre CPU vil være spildt, da køleevnen langt overgår hvad f.eks. vores Ryzen 1500X kan generere af varme.

Med bagpladen fikseret, kan vi begynde at montere beslaget der skal holde selve kølehovedet fast med små fingerskruer – En proces der nærmest er identisk med de fleste AIO vandkølere og mange større luftkølere på markedet – Don’t fix what ain’t broken.

Det store vandreservoir (og pumpe) monteres forrest i kabinettet, da der er mest friplads der – Her kunne man eventuelt vælge at montere en ekstra radiator (og det kommer der nok også senere), og så montere reservoiret på den med det medfølgende beslag og skruer.

Her løber vi ind i det første reelle problem med kabinet/kit, da Cooler Master af uransalige årsager har valgt at lave en udstansning på beslaget hvor skruer monteres, hvilket betød at skruerne beregnet på at føre igennem og fastspænde reservoiret faktisk ikke var lange nok til at jeg kunne tvinge møtrikkerne på – Men jeg havde heldigvis nogle lidt længere skruer der passede i min rodekasse.

Det er den slags småproblemer man må forvente så snart at det ikke er ”off the shelf” produkter, og gudskeslov har vi f.eks. Coolerkit i Danmark, hvis man lige står og mangler en vinklet fitting, slange eller lidt mere kølevæske.

Med alle komponenter monteret i kabinettet, er det tid til at måle og klippe slanger. Det er her hvor der er størst risiko for at lave en fejl der kan forsinke projektet gevaldigt, da Cooler Master var valgt kun at inkludere ca. 1½m rør med i kassen, hvor jeg f.eks. er vant til at kunne lave flere fejl med EKWB’s 3m pakker.

Der skal måles korrekt første gang, hvilket kan være svært med en ret ufleksibel slange, hvis man ikke er vant til det – og jeg kom da også til at klippe lige et par mm. for lidt af til den første del mellem reservoir og køleblok, men heldigvis kunne stykket genbruge andetsteds uden for meget spild.

Tommelfingerreglen er hellere lidt for langt end for kort – Du kan klippe/skære et par cm af, men du kan ikke rigtig få dem på slangen igen, og der er også tilstrækkeligt med overskudslange til denne fremgangsmetode.

Med alting monteret og forbundet med slange er der kun en ting tilbage – væsken skal i, og der skal foretages en lækagetest, for at se om der eventuelt er en revne et sted, eller en løs fitting/slange.

For at undgå skader på ens hardware, gøres dette typisk med en strømforsyning uden for kabinettet, for at undgå at eventuelle lækager rammer noget vitalt. Rigeligt med køkkenrulle foldes og lægges på de steder hvor lækager er mest sandsynlige, så de er nemmere at spotte.

Cooler Masters hot pink kølevæske skulle vise sig ikke at være helt så koncentreret som forventet, da det endte op som en omgang tynd saftevandsblanding uden meget farve tilbage efter det blev blandet op i forholdet 1:9 med destilleret vand – et blandingsforhold som jeg sjussede mig til, da der ikke stod noget om det i manualen.

Efter en eftermiddag med pumpen kørende uden strøm på maskinen, uden nogen lækager eller andre uheld, må projektet umiddelbart kaldes en succes. Så er der kun tilbage at rydde op og montere den resterende hardware, så vi kan få kørt nogle tests.

Benchmark og temperaturtests



Normalt er vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med OCCT i 10 minutter. Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt.

Normalt ville der være et stort diagram med sammenligninger med andre kølere. Men – Modsat vores typiske kølertests, så har vi valgt ikke at gøre brug af vores trofaste 1500X, da den simpelthen ikke kan trække nok varme igennem et custom loop til at give et realistisk billede at sammenlige med vores andre kølere.

Med CPU’en overclocket til 5Ghz (som de fleste 8700K CPU’er burde kunne opnå uanset om de er deliddet eller ej), skulle der være rigeligt med varme at presse systemet med.

Efter adskillige omgange af vores OCCT test for at skabe et gennemsnitsbillede, lander vi på en meget respektabel temperatur af ~51C i gennemsnit, med en rumtemperatur på omkring de 25 grader – Vi lander altså på en deltatemperatur på ca. 26C, hvilket er meget imponerende, men også lidt forventet.

Man skal lige have i mente at vores 8700K er deliddet, og dermed har nemmere ved at overføre varme effektivt fra chip til kølehoved, hvor man nok skal ligge op mod 10-20C oveni, hvis man har en standard 8700K alt efter hvor heldig man er i silicon lotteriet, og hvor hårdt man er villig til at presse chippen.

Støjen

På trods af at loopet er monteret i kabinet med de to 200mm blæsere koblet til og sat til bundkortets default ”Performance” fankurve, så er det faktisk ikke meget man hører til maskinen, selv under pres. Der kommer en lille smule lyd når PC’en reagerer på pludselig forhøjelse i temperatur, men det falder til ro igen når temperaturen er stabil over et kort stykke tid.

Hvis man vil undgå denne op og ned forskel, kan man enten opsætte en mere markant kurve, som kun aktiveres ved mere intenst brug som gaming, og ellers holdes nede på skrivebordet. Man kan også gå skridtet videre og ligefrem låse blæserne til en fast hastighed, som man ved holder temperaturen stabil under belastning, så at den bare har det samme lydniveau konstant.

RGB opsætning

Man kan næsten ikke lave en køler i 2018 uden at der er en eller anden form for RGB styrbart lys, og her skuffer Cooler Master heller ikke. De to Masterfan blæsere er som nævnt tidligere udstyret med en lille slider på hver blæser, så at man kan indstille dem til blå eller rød (hvis man ikke har en RGB header), og ellers software styret RGB. Med i loopet medfølger Cooler Masters 3in1 RGB Header splitter kabel, så at man kan koble begge til en enkelt RGB header, da de fleste bundkort kun er udstyret med højst en enkelt (eller ingen, hvis man har Skylake eller ældre)

Da kabinettet også har 200mm blæserne med RGB, har jeg valgt at koble alle blæserne på Cooler Masters RGB controller, som medfølger mit separate 3x120 Masterfan RGB fan kit – denne controller styres over en USB header i stedet for, og kan også bruges til ældre bundkort uden RGB header, hvis man skulle være i den situation.

Som man kan se på billedet, er det meget nemt at bruge – Det eneste man skal være obs. på er at alle enheder der er splittet og deler port på controlleren styres sammen.

Konklusion

Cooler Master Masterliquid Maker 240 kan i skrivende stund findes på Pricerunner til små 3.500,- hvilkes må siges at være en pæn slat penge. Med den pris ligger Cooler Master sig i den lidt dyre ende for et loop kit, da umiddelbart tilsvarende kit fra konkurrenter som EKWB koster omkring 26-2700, dog uden RGB funktionaliteten. Det skal dog nævnes at dette ikke konkret er beregnet på det almindelige forbrugermarked, men mere er til casemod projekter og marketing formål fra CM’s side.

Det er en pæn slat penge at smide på bordet, men priserne for custom vandkøling generelt bare dobbelt så dyrt, som en high end AIO eller luftkøler – dog har man næsten uendelige muligheder for at udbygge og opgradere over tid. Det er f.eks. ikke muligt at smække en AIO på mange grafikkort, selv med diverse adaptorløsninger, og så har du stadigvæk to, lukkede loops der kører deres egen sø. Et andet problem med AIO er også at hvis pumpen dør, så kan man smide hele herligheden ud, hvor man med et åbent loop kan udskifte enkeltdelen og køre videre med resten, uden at skulle afmontere alting.

Vi skubber prisen lidt til side for en stund og kigger på brugervenligheden – Er det realistisk som nybegynder at sætte et loop sammen og forvente succes med dette kit? Det vil jeg mene, selv om manualen nok kunne være lidt mere behjælpelig til tider, hvor en illustration ikke altid forklarer helt nok, eller hvor der helt mangler information, som det var tilfældet med blandingsforholdet til kølevæsken, og behovet for at købe destilleret vand ved siden af. Det vil med andre ord ikke skade at have en med ind over der har lidt forstand på emnet, eller at man lige ser et par Youtube videoer, så man ikke er helt lost når manualen kommer til kort.

Cooler Masters første forsøg på et åbent loop kit er slet ikke dårligt, men det kan bruge lidt finpudsning her og der, før at jeg vil kalde det et mesterværk. Vi ender på en score på 8 og en ”Enthusiasts Only” award, da et åbent loop efter min mening er lidt spildt på en maskine der ikke skal presses ud over fabriksgrænserne med et heftigt overclock.

Godt

Glimrende køling

”Nemt” at installere

Opgraderbart

Kan bruges på bundkort uden RGB header, dog med begrænset lys

Mindre Godt

Kræver at man har hardware der kan udnytte kapaciteten

Kunne godt have inkluderet RGB controller til prisen og formålet

Opgraderbart… men fittings er ikke de mest udbredte, så man kan ende med at udskifte en del

Prisen gør det svært at være konkurrencestærk