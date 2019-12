AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-06 11:22:44

Corsair lancerer ny Hydro H100i og H115i RGB Platinum CPU køler

Corsair kender de fleste uden vi skal gennem den store forgyldte præsentation. Henover weekenden har producenten løftet sløret for udvidelsen af deres Hydro series AIO CPU Coolers.

Denne gang omhandler det Corsair Hydro H100i RGB Platinum og Corsair Hydro H115i RGB Platinum. Ens for begge er RGB belysning på the fans og pumpehovedet.



Corsair Hydro H100i RGB Platinum og Corsair Hydro H115i RGB Platinum, er montereret med producentens ML Pro RGB Magnetic levatation PWM fans, for at kunne levere den luftmængde og statisk tryk der skal til for at generere den køling, der er nødvendig for at afkøle processoren under AIO’en.



H100i RGB Platinum bygges med to 120mm fans og en 240mm radiator, mens vi på H115i RGB Platinum finder to 140mm fans og en 280mm radiator.



Som på resten af Hydro Series familien, er der mulighed for at tilpasse RGP lyset på såvel blæserne og pumpehovedet.



H100i and H115i RGB Platinum take lighting to a brilliant new level with a whirlwind of color. 16 Individually addressable LEDs in the pump head and four in each fan combine for a total 24 RGB LEDs, heightening your system’s style while lowering its temperatures.



Corsair fortæller:



”The Hydro Series Platinum coolers achieve their extraordinary performance thanks to a thermally optimized copper cold plate and precise PWM control over the fans. The H100i RGB Platinum can be set between 400 and 2,400 RPM, while the H115i RGB Platinum ranges between 400 and 2,000 RPM. In addition, the low-noise pump design, combined with Zero RPM cooling profiles that can stop the fans entirely at low temperatures, results in exceptionally quiet coolers that efficiently channel heat out of the CPU to the radiator without an excess of distracting noise”



Til at samle alle trådende, kommer Corsair iCUE softwaren ind i billedet med et easy-to-use interface. Her kan du kontrollerer pumpe og blæserhastighederne, der skaber resulterer i brugerdefinerede kølekurver, der automatisk justeres ud fra en række overvågede systemtemperaturer.



”iCUE also enables full customization of our Hydro Series RGB PLATINUM range’s 24 RGB LEDs, allowing you to dynamically change your RGB lighting based on your CPU temperature, or create brilliant lighting patterns and effects, synchronized across all of your CORSAIR iCUE-compatible components and peripherals”



Pris og tilgængelighed

H115i RGB Platinum er tilgængelig i butikkerne til en pris ligeunder 1000 kr., og R100i RGB Platinum koster knap 1100 kr.

