AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-26 13:22:13

EK Fluid Gaming A360G Liquid Cooling Kit prissættes til €286

Det nye EK Fluid Gaming A360G Liquid Cooling Kit prissættes til €286, eller omregnet til 2.130 kr. efter dagens kurs.

Det nye EK Fluid Gaming A360G Liquid Cooling Kit prissættes til €286, eller omregnet til 2.130 kr. efter dagens kurs.



EK Water Blocks, det Slovensk baseret firma, som gør sig inden for high-end dele til køling, har i denne uge løftet sløret for deres nye familiemedlemmer, som blandt andet omhandler et EK Fluid Gaming A360G liquid cooling kit.



EK A360G inkluderer en 360mm EK-AluStream radiator, som til trods for dens fysiske formåen på 2mm, skulle være i stand til at levere performance i topklasse sammenlignet med andre produkter i samme segment.



EKWB skriver selv



”Our EK-AluStream radiators are specifically optimised for maximum heat dissipation across the entire operational range of the included high-static pressure EK-Vardar fans. The fans themselves are also optimised to deliver exceptional performance at both low and high RPM operation to keep your hardware as truly as possible even during heavy loads. With the help of the EK-AC GEFORCE GTX full cover water block that fits over 140 high-end NVIDIA GeForce reference design based graphics cards”

For at finde informationer om blandt andet kompatibilitet, kan du benytte dig af producentens EK Cooling Configurator.