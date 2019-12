AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-01 13:31:50

EK præsenterer ny GIGABYTE X470 Aorus Gaming 5 WiFi Monoblock

EK Water Blocks melder nyt kølingsprodukt klar til handlen. Denne gang deres nye GIGABYTE X470 Aorus Gaming 5 WiFi Monoblock, som kommer skræddersyet til X470 Aorus Gaming 5 WiFi bundkortet fra Gigabyte.

EK Water Blocks melder nyt kølingsprodukt klar til handlen. Denne gang deres nye GIGABYTE X470 Aorus Gaming 5 WiFi Monoblock, som kommer skræddersyet til X470 Aorus Gaming 5 WiFi bundkortet fra Gigabyte.

Hertil krydres GIGABYTE X470 Aorus Gaming 5 WiFi Monoblock med et integreret 4-pin RGB LED strip, som giver mulighed for kontrol via GIGABYTE RGB Fusion.

Den nye EK Monoblock, er en komplet all-in-one CPU og bundkort vandkøling prissat tilt €140, og udbudt via EK WB’s egen webshop fra 14 maj 2018.



EK WB skriver:



“this water block directly cools AMD AM4 socket type CPU, as well as the power regulation (MOSFET) module. Liquid flows directly over all critical areas, providing the enthusiasts with a great solution for high and stable overclocks. Like with every EK monoblock, EK-FB GA X470 Gaming 5 features high flow design and it can be easily used with the system using a weaker water pump or lower pump speed settings as well.”



Du kan benytte sig af EK Cooling Configurator, hvor du kan finde en kompatibel iste over grafikkort og bundkort.