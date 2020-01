AUTHOR :

EK-Vector RTX Titan Water Block til NVIDIA Titan RTX lanceret med wauw effekt

EK Water Blocks har lanceret deres længe ventede EK-Vector RTX Titan vandblok til NVIDIA Titan RTX grafikkortet.

EK Water Blocks skriver blandt andet:



”EK-Vector RTX Titan allows owners of NVIDIA’s flagship graphics card to take full advantage of custom loop liquid cooling while retaining the premium look of the NVIDIA Titan RTX graphics card”



EK-Vector RTX Titan er en full cover vandblok, som giver mulighed for direkte køling af GPU, VRAM og VRM.



Vandblokken bruger et større overfladeareal til varmeoverførsel, der giver meget bedre GPU-termik end EK's tidligere vandblokke.



This special edition water block features a redesigned cooling engine that has a larger footprint compared to the previous generation of EK Full Cover water blocks. This results in a larger surface area for heat transfer which increases the thermal performance of these water blocks. The EK-Vector Series water blocks use an Open Split-Flow cooling engine design which proved to be a superior solution for GPU water blocks.



It is characterized by low hydraulic flow restriction, which means that it can be used with weaker water pumps, or pumps running on low-speed settings and still achieve top performance. The jet plate and fin structure geometry have been optimized to provide even flow distribution with minimal losses and optimal performances even when used in reversed water flow scenarios.



NVIDIA Titan RTX er uden sammenligning det bedst ydende grafikkort på markedet, som tilmed også visuelt frister. Ved at inddrage den nye EK-Vector RTX Titan blok, er man så også nødsaget til at fjerne den præinstallerede shroud fra fabrikken. Heldigvis betyder det ikke man skal gå ned på det visuelle, når EKWB er med i projektet.



Bunden af vandblokken er CNC bearbejdet af forgyldt elektrolytisk kobber og toppen er CNC bearbejdet ud af sort POM acetal. Dette vil lade dig bevare skønheden på dit grafikkort, mens du drager fuld fordel af flydende afkøling fra en af verdens bedste på området.



EK-Vector RTX Titan vandblokken inkluderer:



– EK-Vector special edition high-performance water block

– Mounting mechanism with screw-in brass standoffs

– Necessary mounting screws, nuts, and washers

– 2x Nickel plated brass plug G1/4”

– 6mm Allen key

– Thermal pads

– Thermal grease EK-TIM Ectotherm (1g)



Vandblokken leveres også med et æstetisk designet hjørne, der har et oplyst Titan logoet og lyser op af en dedikeret LED lysdiffusor. Blokken er fuldt kompatibel med nye RGB-synkroniseringsteknologier fra alle de store bundkortsproducenter.



Og for dem, der ønsker et enkelt slot design snarere end referencens dobbelte slot design, har EK bundled vandblokken med et single slot I / O beslag, som lader dig gøre netop det.



EK-Vector RTX Titan er allerede i handlen tilgængelig til 249,95 € eller $ 259,99, og kan fra femte april begynde at sende ud til kunderne. Blokken er også kompatibel med flere NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti grafikkort.

Du kan se hele supportlisten for at se om den passer til din brugerdefinerede RTX 2080 Ti hos EKWB HER

Kilde & Billeder

EKWB