AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-12 11:47:32

EKWB fremviser deres Threadripper Supremacy Evo vandblok

EKWB fremviser deres Threadripper Supremacy Evo vandblok, som både virker til ThreadRipper og socket SP3 bundkort

Grundet den fysiske størrelse på AMD ThreadRipper med dens TR4 socket, så står producenter af køling næsten på nakken af hinanden med forslag til køleanordninger, og heriblandt populære EK Water Blocks.



EK-Supremacy EVO Threadripper i 3 versioner til AMD Ryzen Threadripper.



EK skriver følgende:



We have decided to name it, covers the entire IHS of the AMD Ryzen Threadripper CPU and features a dense micro-fin structure that counts 52 grooves with a spacing of 0.25mm apart, copper base and either POM Acetal, acrylic glass or nickel-plated brass top, depending on the version.



Som tidligere omtalt, releases ThreadRipper blokken i 3 varianter, Nickel, Acetal + Nickel samt som Full Nickel.



EKWE bundler EK-Supremacy EVO Threadripper med deres egen high-performance Thermal Grizzly Hydronaut termisk kølepaste.



Ryzen Threadripper og AMD EPYC server CPU, brurger same socket, og derfor vil deres EK-Supremacy EVO Threadripper også virke til socket SP3 bundkort.



Iflg. EKWB, kan man allerede forudbestille deres nye EK-Supremacy EVO Threadripper water blocks med en forventet levering fra 18 august 2017. Prisen er sat til €67.95 for Nickel/Acetal+Nickel og €86.95 for full Nickel versionen.

