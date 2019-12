AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-28 10:13:41

Nu kan du få snitterne i AMD Wraith Max

Wraith Max er sammen med Ryzen 3 lanceret, og tiltrods for det

AMD har sammen med Ryzen 3 også gjort deres meget omtalte luftkøling officielt. Der er tale om AMD Wraith Max, en 92mm Cooler Master fan med en RGB LED ring over en stor aluminium heatsink med 50 fins og fire kobber heat pipes. AMD lover den nye luftkøler kan håndterer en TDP på 140W.

Wraith Max er kompatible med AM4, AM3, samt FM2 bundkort, og kræver en USB sammen med en RGB LED header.



RGB lyset, kan styres med tredjeparts software, eller gennem AMD Wraith Max RGB lighting softwaren.



Ifølge AMD, kan Wraith Max holde en Ryzen 7 CPU under 60°C under load, og holdes under 38dBA.

Retail prisen er dog efter vores mening en kende høj sammenlignet med alternative luftkølere med en pris på $59.