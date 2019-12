AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-13 08:48:00

Passiv køling med Intels Core i9-9900K CPU

der8auer kræver nok ikke en stor præsentation på et nørd site som Tweak.dk. Den populære Youtuber/overclocker, har præsenteret et ganske spændende projekt, som omhandler en test af en passiv køler med Intels Core i9-9900K CPU.

der8auer kræver nok ikke en stor præsentation på et nørd site som Tweak.dk. Den populære Youtuber/overclocker, har præsenteret et ganske spændende projekt, som omhandler en test af en passiv køler med Intels Core i9-9900K CPU.



Det er ikke ligefrem, hvad vi ville kalde en "real-world" test, og det er langt fra det, man kunne forvente med et 100% passivt afkølet system i et lukket chassis, men det er et interessant eksperiment alligevel.



Der er mange tilgange at tage, når man bygger en computer. Øverst på listen vil uomtvistelig være prioriteter er støv, eller det vil sige minimering af støj. Kunne man derfor bygge et high-end computersystem op omkring passiv køling, ville man have noget nær et perfekt match.



der8auer testede for nylig en Arctic Alpine 12, en passiv heatsink designet af et enkelt stykke aluminium. Visuelt er heatsinken ikke noget at skrive hjem om. Faktisk ligner det mere som en old school køler end noget du ville bruge til at afkøle en moderne CPU ... og slet ikke en Intel Core i9-9900K.



Testbænken hos der8auer, er ikke i nærhed af at minde om en PC i den forstand vi kender fra os selv, da hans test setup ikke tager højde for airflow med videre, som vi kender det fra konsumer computere, der er samlet i et lukket kabinet.



Grafikkortet er monteret med en køler, og den valgte Seasonic PSU, tyder også på at være aktivt kølet.



Alligevel bruger han en fanless heatsink rated til en TDP på sølle 47W for at køle en i9-9900K CPU ned.



Stående på skrivebordet i Windows, er hans gennemsnitlige CPU kernetemperatur omkring 49 grader Celsius. Når den afviklede Cinebench R20, skød den straks temperaturen op til omkring 100C. Yderligere afslørede stresstest med Prime 95, at chippen er throttler ned til omkring 2.600MHz med strømforbrug på kun 54W.



Med en smule manuel tweaking i BIOS, kunne der8auer køre Far Cry 5 på 1080p med et Nvidia GTX 1050 Ti på omkring 40 frames pr. sekund sekund med en CPU frekvens på 3,6 GHz ved 0,925v. Processoren, under spil, peaker mellem 15 og 30 procent. CPU temps placerede sig omkring 70C til 75C.

Billeder, Video, Kilde:

der8auer