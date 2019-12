AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-07 18:40:57

Ryzen Threadripper vandblok fremvist af Phanteks For $99

Phanteks melder sig ind i kampen om fede kæleløsninger til Ryzen Threadripper, og med en pris, hvor de fleste kan være med.

En ny Ryzen Threadripper vandkølingsblok, er præsenteret fra uventet kant mod de nye TR processorer, og et frisk put på scenen, hvor vi typisk kigger i retning af EKWB. Den nye Glacier C399a, er tilgængelig senere i indeværende måned til en pris på $99 i to varianter, Mirrored Chrome og Satin Black.



Phanteks skriver:



Constructed from premium materials to high standards the C399a water block delivers extreme cooling and improve stability under high overclocks for the enthusiasts.



With the release of AMD’s newest flagship CPU, the X399 Threadripper, Phanteks is excited to introduce the Glacier Series C399a. Our full CPU waterblock are designed to work seamlessly with AMD’s new X399 Threadripper which allows serious overclocking and extreme performance.

The C399a is custom designed for the AMD TR4 socket VITON sealing from the Automotive and Aerospace Industries ensure the best reliability and longevity.



Vil du læse mere om Glacier C399a, så besøg producentens hjemmeside HER