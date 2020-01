AUTHOR : Simon Köslich

PUBLISHED : 2019-10-10 14:05

COUGAR Vortex RGB HPB 120 PWM HDB Cooling Kit

Har COUGAR lært noget siden sidst vi anmeldte et køler kit? Læs med i denne anmeldelse, hvor jeg tager et kig på sættet med et langt mundret navn.

For et stykke tid siden kiggede vi her på Tweak.dk på COUGARs Vortex FCB cooling kit. Og dommen var klar, ydelsen var ikke noget at råbe hurra for, men RGB-belysningen var i en klasse for sig. COUGAR har nu tilsendt os et nyt kølerkit med det mundrette navn ”COUGAR Vortex RGB HPB 120 PWM HDB cooling kit”. I denne test tager vi et kig på dette kit og ser på om der er forbedringer at spore.

Det tekniske

Først skal vi dog lige have de tørre tal på bordet, og her er hvad COUGAR selv oplyser på deres hjemmeside:

Der er et par bogstaver og tal her der skal forklares. HDB står for Hydro Dynamic Bearing og er et patent COUGAR har omkring selve lejet som blæseren spinner omkring. Det skulle efter deres eget udsagn give et lavere lydniveau og en forlænget levetid.

PWM (Pulse Width Modulation) kender vi, det betyder at man kan justere blæsernes hastighed fra 600-1500 RPM (omdrejninger pr. minut) via en 4-pin header på bundkortet eller en separat styreboks, hvis man har sådan en.

Med HPB må jeg lige være jer et svar skyldigt, men umiddelbart er det blot selve navnet på blæserne, som COUGAR yderligere har i en SPB og FCB udgave.

Et kig på produktet

Efter en masse tørre tal og bogstavkombinationer (det er ikke nemt at sige det fulde produktnavn højt tre gange i træk), er det nu tid til at kigge på kølerkittet.

Vi starter som altid med at kigge på selve æsken, der som altid når vi har med COUGAR produkter at gøre, er orange/sort. På forsiden finder vi et billede af RGB-blæsere og produktnavnet. På siderne finder man produktnavnet og et COUGAR logo. På bagsiden er der lidt information til dem der er nysgerrige på, hvad pakken egentlig indeholder.

Ude af æsken finder vi blæserne og tilbehøret pakket forsvarligt ind i en stødabsorberende plastikindpakning. Her finder vi så de tre blæsere, en Core Box V2, mere om den senere, samt en fjernbetjening, diverse kabler og en brugsanvisning, der ryger lige over højre skulder.

Kigger vi på blæserne, så ligner de til forveksling de blæsere vi kiggede på i COUGARs FCB kit – karbon detaljer på hjørnerne, vibrationsabsorberende gummi og en ring til RGB belysning. Den medfølgende fjernbetjening har 21 knapper med hvilke man kan styre RGB-belysningen på blæserne. Man kan blandt andet indstille lysstyrken, vælge effekter og skifte farve på disse. Det sidste vigtige er Core Box V2, der er nem at kende fra COUGARs Core Box ved at den har et gyldent logo. Core Box V2 bruges til at tilslutte blæsernes RGB-belysning og styre den derigennem. Den tillader desuden at man kan tilslutte yderligere RGB-strips og andre blæsere fra COUGAR for fuld synkronisering af belysningen.

Produktet i brug

Tilslutningen af blæserne kræver, at man holder tungen lige i munden, da der er mange kabler at holde styr på. Dette adskiller sig dog ikke fra andre producenter, og muligheden for styring af både RGB-belysningen og PWM medvirker desværre til en del kabelrod, hvilket er noget man må leve med i 2019.

Ønsker man muligheden for PWM-styring skal man tilslutte kablerne med 4-pin stikket direkte til ens bundkort eller en styreboks. Vær opmærksom på, at ikke alle bundkort har nok af disse stik. En anden måde at tilslutte blæserne på, er ved at tilslutte de medfølgende Molex adaptere og serieforbinde dem. På denne måde mister man dog muligheden for at styre blæsernes hastighed, og de vil køre med 1500 RPM og larme en del.

Og selve støjniveauet kommer vi til nu, for blæserne larmer forventeligt ret meget når de kører ved 1500 RPM. Har man derimod mulighed for PWM-styring kan man med fordel skrue godt ned for hastigheden og køre ved næsten lydløse 26 dBA. Med andre ord kan det altså ikke anbefales at man bruger de medfølgende 4-pin Molex adaptere, med mindre man lige som jeg, blot skal tage billeder eller er ligeglad med støjniveauet.

Nok om PWM, RPM og lydniveauer, hvad med ydelsen? Det er forventeligt at ydelsen på blæsere der kører med høj RPM vil være højere end blæsere der kører med lav RPM. Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at dette kit yder bedre end FCB kittet, som vi testede for nogle måneder tilbage. FCB blæserne kører nemlig maksimalt med 1200 RPM mod de 1500 RPM, som vi kan hive ud af HPB kittet her. Efter en smule grov hovedregning (det kalder jeg Windows Calculator), kan jeg groft regne mig frem til, at ydelsen ligger nogenlunde på niveau med hinanden, hvis vi kører begge sæt ved 1200 RPM, tag denne påstand med et gran salt dog. Med andre ord, så er ydelsen stadig ikke voldsomt fantastisk.

RGB-belysning er COUGAR efterhånden kendt for, og jeg må endnu engang rose dem på dette punkt. HPB blæserne har en ring fyldt med RGB-lys indbygget i blæserne, som igen igen ser vildt flot ud. Den medfølgende fjernbetjening giver mulighed for at vælge mellem hundredvis af effekter og farvekombinationer, og så er der igen mulighed for at synkronisere med de mest gængse RGB-standarder fra ASUS, Gigabyte, MSI og AsRock. Nedenfor kan du få en forsmag på, hvordan nogle af lyseffekterne ser ud.





Eneste minus her er, at den medfølgende fjernbetjening ikke virkede for mig med det samme. Jeg måtte hive batteriet ud og sætte det ind igen, samt trykke på de forskellige knapper et par gange, før fjernbetjeningen fattede hvad jeg bad den om. Efterfølgende har den fungeret som den skulle.





Pris

COUGAR Vortex RGB HPB 120 PWM HDB cooling kit kan i skrivende stund findes til ca. 550,- på nettet. Dette er en smule dyrere end FCB kittet, men man får muligheden for PWM-styring, en Core Box V2 og en fjernbetjening med for de ekstra penge. Jeg synes personligt at de ekstra penge giver nogle gode ekstra features, og skulle jeg vælge, så ville jeg helt klart smide de ekstra 170,- ca. og købe HPB kittet.

Konklusion

Det er nu blevet tid til at konkludere, og det kan gøres forholdsvist kort. HPB kittet fra COUGAR har på mange områder de ekstra features, som jeg efterspurgte da jeg testede FCB kittet. Det eneste sted blæserne stadig halter er på ydelsen, men det er ikke derfor man skal købe disse blæsere. Man skal købe disse blæsere fordi COUGAR endnu engang har smækket super fed RGB-belysning i dem. Derimod skal man lade være med at købe dem hvis man vægter ydelse højt. Min anbefaling er derfor, at man køber dem til pynt, og skruer hastigheden helt ned, så de er tæt på lydløse.

Vi lander denne gang på en karakter på 8/10, da vi har med et fornuftigt sæt pynteblæsere at gøre, der også kan køle en lille smule.

Pros

- MEGET flot RGB-belysning

- Lydsvag

- Karbon detaljer

- Gummi ophæng

- Core Box V2 styrebox med fjernbetjening medfølger

- Fornuftig pris

- Mulighed for PWM-styring

- Pynter i mange kabinetter…

Cons

- …men ydelsen er stadig ikke for god