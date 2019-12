AUTHOR :

2018-01-11

[CES 2018] DeepCool præsenterer vildt entusiast kabinet i limited edition

DeepCool Quadstellar tiltrak sig uden tvivl stor opmærksomhed ved sidste års CES præsentationen. En basse af et computerkabinet, som kan huse et E-ATX bundkort, flere grafikkort, strømforsyning, køling m.v. i de forskellige kamre DeepCool Quadstellar er designet med.

Nu har de så fremvist en limited edition med navnet "Electro", som har et unikt udseende og lidt indbyggede features med i pakken.



DeepCool skev selv følgende om Quadstellar:



“The compartmentalised design has been created to help eliminate heat dissipation and interference to achieve “maximum cooling efficiency”



Med i pakken får du en komplet RGB og kølingssystem, som kan kontrolleres via unik udviklet software.



DeepCool fortsætter:



”Constructed from precision engineered cast aluminium the case provides an excellent strength to weight ratio and is capable of accommodating a wide variety of lighting, cooling and thermal control components, depending on your preferences and budget”



Er du fristet af Electro udgaven, så skal du være hurtig ude af starthullerne, da DeepCool kun fremstiller 100 af modellen. Ellers er der jo den "normale" udgave i sort.



Electro skulle komme i handlen i meget begrænset omfang fra maj.

