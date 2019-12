AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-21 07:24:00

[TWEAK.DK KONKURRENCE] Vis os dit kabinet og vind

I samarbejde med vores tætte samarbejdspartner, Bitfenix, udlodder vi denne gang et super flot Bitfenix Portal Window kabinet, som vi tidligere har testet.

VINDEREN ER FUNDET, OG DEN HELDIGE VINDER ER....... bimsen5000. STORT TILLYKKE.

SEND EN MAIL PÅ SALES@TWEAK.DK, SÅ FÅR VI FREMSENDT KABINETTET TIL DIG.

Tweak.dk gør klar til en række konkurrencer, som denne gang gør det muligt du kan deltage begge steder med dit indlæg. Dvs. du kan poste billedet af dit kabinet på Tweak.dk eller via Facebook.

Første skud på stammen bliver en "Vis os dit kabinet" konkurrence, som er afholdt i samarbejde med Bitfenix.

Det handler i sin simpleste forstand om, at I skal tage et billede af jeres kabinet/PC, og uploade den i kommentarfeltet, hvis I ønsker, at deltage i vores konkurrence. Billedet kan være af den vildeste casemod maskine, det sjoveste påfund eller hvad nu end I ligger inde med af sjove idéer.

Reglerne er meget simple og lyder som følger:

Billedet SKAL være af din egen kabinet/maskine - Ved tvivl kan vi bede om flere billeder af samme maskine.



Billedet SKAL være af en vis størrelse, der gør det let at se maskinen.



Billedkvaliteten skal være af en vis kvalitet, der gør det let at se maskinen



Fremgangsmåde til billedupload:



Du kan oploade direkte på Tweak.dk eller benytte dig af vores egen oploadtjeneste Peecee.dk eller en anden lignende oploadfunktion.



Præmien er et superlækkert Bitfenix Portal Window (linket sdender dig til vores test af det), og konkurrencen løber i 14 dage fra i dag den 03. august 2012, hvorefter der udtrækkes en vinder mandag den 17. august 2017, som bliver annonceret i forummet. Vinderen får herefter 14 dage til at vende tilbage, hvorefter præmien bortfalder og der trækkes en ny vinder.



Disclaimer: Tweak.dk crew og dennes husstand må ikke deltage i konkurrencen.

