AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-05-15 10:13:00

AORUS C300 GLASS

Det er efterhånden ikke noget nyt syn at se producenter af hardware bevæge sig ud på ukendt territorie, og lancere produkter i nye kategorier. Denne gang skal vi se på noget så anderledes, som et kabinet fra Gigabyte, eller nærmere betegnet fra deres AORUS gaming brand. Navnet er AORUS C300 Glass, og hvad der gemmer sig bag ved dette, kan du læse meget mere om i testen her!

De fleste kender producenten Gigabyte for deres bundkort, grafikkort og ikke mindst bærbare computere. Men selvom vi skal se på et af deres produkter i denne test, er det ingen af disse. Med AORUS C300 Glass, træder Gigabyte nemlig ind på kabinet markedet, og vi skal se på netop dette kabinet i dagens test.

På papiret ser AORUS C300 Glass ud til at være godt udstyret, da det både kommer med hærdet glas, RGB-lys, åbent design og integreret PSU-cover. Hvordan det forholder sig i praksis og hvordan byggekvaliteten er, finder vi alt sammen ud af i denne test, hvor vi skal hele vejen rundt om kabinettet både ind – og udvendigt. Så lad os med det samme komme i gang, og starte ud med at få det tekniske overblik nedenfor, og dernæst kaste os over AORUS C300 Glass kabinettet!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Gigabytes hjemmeside, og fundet en række oplysninger på AORUS C300 Glass kabinettet. AORUS er Gigabytes gaming brand, så vi har altså med et kabinet at gøre, som henvender sig til netop gaming – men alt andet havde vel næsten været underligt, right? Nedenfor er specifikationerne listet op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features der også tilbydes:

Type: Miditower

Bundkort support: Mini-ITX, Mirco-ATX og ATX

Farve: Sort/grå

Materialer: Metal, plastik og glas

Dimensioner: 469 x 211 x 458 (DxBxH)

PCI-slots: 7+2

Frontpanel: Lyd ind/ud, 2xUSB 3.0, 1xUSB 3.1 Type-C og HDMI

Harddisk pladser: 2x3.5” + 3x2.5” (5x2.5” hvis 3.5” ikke bruges)

CPU-køler maksimal højde: 170 mm

Grafikkort længde max: 400 mm

Strømforsyning maksimal længde: 180 mm

Blæser support:

- Front: 3x120 / 2x140 mm (1x120 mm inkluderet)

- Top: 2x120 / 2x140 mm

- Bagende: 1x120 mm (1x120 mm inkluderet)

- Front: 3x120 / 2x140 mm (1x120 mm inkluderet) - Top: 2x120 / 2x140 mm - Bagende: 1x120 mm (1x120 mm inkluderet) Radiator support:

- Front: 120 / 240 / 280 / 360 mm

- Bagende: 120 mm

En tur rundt om Gigabyte AORUS C300 Glass kabinettet

Med styr på alt det tekniske, er det blevet tid til at kaste blikket mod selve kabinettet, og se hvordan det rent faktisk ser ud. Vi har at gøre med et standard miditower, som kommer i sorte og grålige farver. På den venstre side, finder vi et stort panel i hærdet glas som dækker hele denne side, mens at der på den højre blot er et metalpanel.

Frontpanelet er placeret på toppen af AORUS C300 Glass kabinettet, og er ikke helt som vi normalt ser dem. Ud over to USB 3.0 porte og lyd ind/ud, finder vi nemlig også en USB 3.1 Type-C port, samt en HDMI-udgang. Sidstnævnte er noget vi næsten aldrig ser på kabinetter, så det er lækkert at se at Gigabyte skiller sig lidt ud fra mængden her. Samtidig gør det også AORUS C300 Glass kabinettet decideret VR-ready, så at sige.

På den grålige front som ligner børstet aluminium, finder vi AORUS ørnen som er en del af det indbyggede RGB-lys som vi skal se om vi kan få liv i senere. Mens vi alligevel er i fronten, kan vi også se på den fede implementering af støvfilteret som Gigabyte har inkluderet. I stedet for at man skal have hele fronten afmonteret, kan man i stedet blot trække støvfiltret ud via den venstre side, for simpel rengøring. Dog er fronten på AORUS C300 Glass kabinettet MEGET lukket, og der er begrænset med indsugning til de blæsere man kan montere her – op til 3x120 mm eller to 140 mm blæsere, hvor en enkelt 120 mm model er inkluderet i kassen.

Tilbage til toppen, finder vi et magnetisk støvfilter som dækker det store område med ventilation der er at finde heroppe. Her er der plads til 2x120 / 2x140 mm blæsere, men ingen officiel radiator support ifølge Gigabytes hjemmeside. Der er ellers fleksible monteringshuller, og umiddelbart plads nok over bundkortet – men dette vender vi tilbage til, når hardwaren er monteret senere.

Vender vi blikket mod bagenden, finder vi her det layout som vi er kommet til at vænne os til efterhånden. Det betyder at strømforsyningen placeres i bunden, med 7+2 PCI-slots ovenfor, hvilket betyder at der også er support for vertikal grafikkort montering i AORUS C300 Glass kabinettet. Øverst oppe her omme, finder vi en 120 mm blæser inkluderet, hvor der også er support for en radiator i samme størrelse. Og sidst men ikke mindst er der naturligvis hullet til bundkortets I/O panel. Bunden byder på fire solide plastikfødder med gummi monteret, samt et støvfilter foran strømforsyningen, som let kan trækkes ud af bagenden af kabinettet.

Lang de fleste kabinetter der har sidepaneler i hærdet glas, har også fire skruer på siden som holder glasset fast – men ikke AORUS C300 Glass. Gigabyte har nemlig limen glasset fast til en sort metalramme, hvilket betyder at du kan montere glaspanelet på samme måde som et normale panel i metal – super lækker detalje. Glasset er desuden let tonet, og har runde hjørner som det kan ses på billedet herunder, hvor vi på billede to har afmonteret begge sidepaneler og er klar til en gennemgang af det indre layout.

Lad os her starte i bunden, hvor vi finder et integreret PSU-cover med endnu et AOURS ørne logo. Ganske som i fronten, er dette også med RGB-lys indbygget. Vi finder et stort kabelføringshul på toppen af dette cover, og lidt ventilation mod fronten. Dog er der ikke nogen mulighed for SSD montering, som vi ellers har set på mange andre miditower kabinetter.

Coveret stopper et stykke inden fronten, hvor vi finder den ene af de to 120 mm blæsere som er inkluderet. Dette skyldes naturligvis at der skal være plads til en 360 mm radiator i fronten, som fylder hele højden her. Dog skal du være opmærksom på at push-pull ikke er en mulighed på en 360 mm radiator – i hvert fald ikke med den nederste blæser, da PSU-coveret ganske enkelt kommer i vejen, og ikke kan afmonteres.

Kigger vi mod bagenden i stedet for, ser vi her de 7+2- PCI-slots som desuden alle er ventilerede og fastgjorte med tommelskruer for let montering. De to vertikale PCI-slots betyder at der er mulighed for at montere sit grafikkort så at det kan ses lækkert igennem vinduet. Dog skal du være opmærksom på at dette gør at airflowet til grafikkortet bliver begrænset, idet at blæserne sidder helt oppe af sidevinduet. Vender vi blikket mod toppen af det indvendige design, giver det lige pludselig mening hvorfor at Gigabyte ikke nævner noget om support for radiatorer i toppen af AORUS C300 Glass kabinettet. Eftersom at monteringshullerne er placeret i midten af toppen, og pladsen fra top til bundkort er begrænset, kan man hurtigt komme i problemer her.

Med AORUS C300 Glass kabinettet vendt 180 grader, kan vi tage et hurtigt kig på den modsatte side, inden at vi skal have smidt vores hardware i. Her omme fra, kan vi se det store hul til udskiftning af CPU-kølere, samt stederne hvor strips kan fastgøres for at gøre kabelføringen lettere. Under PSU-coveret finder vi også harddiskbur til to 3.5”/2.5” diske, som ikke kan afmonteres. Ud over disse to pladser, er der yderligere tre 2.5” pladser bag bundkortet – to mod fronten og et bagved under der hvor PCI-Express stikkene typisk er. Overall er jeg positivt overrasket over byggekvaliteten på AORUS C300 Glass, som faktisk er rigtig godt skruet sammen.

Montering af hardware og RGB-lyset

Vi starter som altid ud med at få monteret vores harddisk i kabinettet. Dette gøres med værktøj i AORUS C300 Glass, lige meget om det er 2.5” eller 3.5” diske man skal have i kabinettet.

Strømforsyningen monteres fra bagsiden, hvor pladsen er minimal, eftersom at harddiskburet IKKE kan fjernes. Derfor er der support for strømforsyninger på maksimalt 180 mm i længden, hvilket dog dækker det meste. Bruger du en modulær strømforsyning, er der derfor en god ide at tilslutte alle dine kabler, INDEN at du skubber strømforsyningen ind i kabinettet, da pladsen ellers er meget trang.

Monteringen af vores hardware tog omkring 10-15 minutter og foregik yderst smertefrit. Der er masser af plads at arbejde i inde i AORUS C300 Glass kabinettet, både på for – og bagside. Det betyder derfor også at folk uden den store erfaring, bør kunne opnå fornuftige resultater i dette kabinet uden de store problemer og udfordringer, hvor at alle overskydende kabler let kan gemmes væk nede under PSU-coveret som vist på billede to herunder.

Nedenfor ser vi det færdige system fra den lidt sjovere side, hvor både bundkortet og grafikkortet kan ses. Selv med et stort ATX bundkort og fuld størrelse grafikkort monteret, er der stadig fint med plads i fronten af kabinettet til en stor radiator. Skulle du være mere til luftkøling, har du 170 mm at lege med når det kommer til valget af din CPU-køler. Det samme gør sig gældende for større grafikkort med custom print, hvor AORUS C300 Glass også bør kunne huse dem alle uden problemer.

Med bundkort og grafikkort monteret, kan vi også nu se hvorfor at Gigabyte ikke har turde skrive noget om support for radiatorer i toppen af AORUS C300 Glass. Der er nemlig kun lige akkurat plads til et sæt blæseren, inden at man er nede ved toppen af bundkortet. Havde monteringshullerne været rykket længere ud mod den venstre side, eller kabinettet været to centimeter højere, havde der været godt med plads at arbejde med. Dette er desværre ikke tilfældet her, hvilket er lidt en skam. Det kan godt være at det kan lade sig gøre at få en radiator monteret her oppe, men vær yderst opmærksom på køleprofilerne på dit bundkort og ikke mindst dine RAM.

Lad os runde turen rundt om AORUS C300 Glass kabinettet af, med et kig på det indbyggede RGB-lys, eller i hvert fald noget af det. Til min store overraskelse har Gigabyte valgt at bruge et internt USB 2.0 stik til at styre det indbyggede lys i kabinettet. Det betød derfor også at jeg ikke kunne få liv i AORUS logoet i hverken fronten eller på PSU-coveret, men måtte nøjes med den grønne/gule farve på fronten i top og bund som ikke kunne ændres. Her havde jeg gerne set at Gigabyte havde gjort brug af et normalt 12 V RGB-stik, eller i det mindste inkluderet en form for controller-HUB. Uden USB-stikket monteret og Gigabytes egen software monteret, er RGB-lyset i dette kabinet nemlig ubrugeligt.

Selvom det ikke er det samme som vores egne billeder, har jeg lånt to billeder fra Gigabytes hjemmeside. For på den måde at kunne give jer en ide om hvordan lyset, i de to AORUS logoer rent faktisk kunne se ud, hvis vi havde mulighed for at installere softwaren, og gøre brug af den. Dette gør at AORUS C300 Glass kabinettet faktisk kun henvender sig til de hardcore Gigabyte nørder, der allerede har AORUS produkter i forvejen. For hvorfor skulle man installere deres software på et ASUS bundkort for eksempel? Dette giver ikke mening i min optik, men nok om dette, lad os snakke pris og konkludere.

Pris

Hvis du skulle være blevet forelsket i Gigabyte AORUS C300 Glass kabinettet, skal du i skrivende stund d. 14/05 2019, punge ud med omkring 1100,- DKK for at blive ejer. Dette er mange penge for et miditower kabinet, som kan blive svært at retfærdiggøre for de fleste. Ganske vidst får man en lang række fede features såsom HDMI og USB Type-C i fronten, samt lækker byggekvalitet overall, men der er mange andre kabinetter i denne prisklasse du også bør se nærmere på. Med andre ord, skal du være hardcore Gigabyte / AORUS fan, og have nogle af deres produkter i forvejen, for at tingene skal give mening, og at du kan få det fulde ud AORUS C300 Glass kabinettet – så hav dette i mente.

Alle detaljerne på AORUS C300 Glass kabinettet, kan naturligvis findes direkte hos Gigabyte selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte dertil i en ny fane.

Konklusion

Vi er nu nået til enden i vores test af AORUS C300 Glass kabinettet fra Gigabyte, som langt det meste hen af vejen var en positiv oplevelse – dog var der også nogle ting som kunne være bedre, så lad os starte med at få disse af vejen. Selvom der er åbent design i fronten, som i bør give masser af mulighed for airflow hen over komponenterne, begrænses dette voldsomt af det meget lukkede frontpanel som AORUS C300 Glass er udstyret med.

Der næst har vi det indbyggede RGB-lys i fronten og på PSU-coveret. Af en eller anden årsag har Gigabyte valgt at dette skal styres via et internt USB 2.0 stik, i stedet for et 12V RGB stik. Dette betød at vi ikke kunne få liv i lyset i vores test, da der ikke er noget operativsystem eller CPU installeret. Jeg er ikke klar over hvorvidt der er support for andre bundkort end Gigabytes egne, men ikke desto mindre SKAL man have deres software installeret for at kunne bruge lyset.

Med det sagt, er den største ”fejl” ved kabinettet også lagt til side, og vi kan fokusere på de mange positive ting der også er. Først og fremmest er der det ydre design, som blander det stilrene og det aggressive godt sammen. Sidepanel i hærdet glas, med normal tommelskrue montering er lækkert at se også. Det er også yderst forfriskende at se et frontpanel som ikke ligner alle de andres. Gigabyte har nemlig udstyret AORUS C300 Glass kabinettet med både normale USB 3.0 porte på fronten, men derudover finder vi også en USB 3.1 Type-C port og end HDMI udgang – nogen der sagde VR ready?

Indvendigt i AORUS C300 Glass kabinettet, finder vi som nævnt et lækkert åbent layout som tilbyder masser af plads til hardware og køling. Der er gode kabelføringsmuligheder og støvfiltre alle tænkelige steder, især det i fronten er lækkert implementeret og kan trækkes ud af den ene side. Det er også fronten der skal bruges, hvis man ønsker at montere radiatorer, da der ikke er nogen officiel support for dette i toppen af kabinettet, selvom det ser ud til at der er plads.

Gigabyte er ny på kabinet markedet, og dette kan godt mærkes når man ser på AORUS C300 Glass kabinettet som helhed. Selvom der er mange ting der er gjort rigtigt, er der også en række af ting som kunne være gjort anderledes og bedre. Dette er også hvorfor at vi i dag lander på en samlet score på 8/10 uden nogen award. Til den pris som AORUS C300 Glass kabinettet kommer med, bør man undersøge resten af markedet inden at man finder dankortet frem – med mindre at man altså er hardcore Gigabyte fan, og allerede har bundkort og grafikkort fra dem. I så fald giver kabinettet lidt mere mening, selvom den noget lukkede front og mangel på officiel radiator support i toppen, stadig taler imod kabinettet. Et fornuftigt første kabinet fra Gigabyte, det skal blive spændende at se hvor vi lander om 2-3 kabinetter mere!

Godt

Anonymt med aggressive detaljer

Sidepanel i hærdet glas med god montering

USB Type-C og HDMI i frontpanelet

Fine kabelføringsmuligheder

Vertikal grafikkort montering muligt

Støvfiltre alle tænkelige steder

God byggekvalitet overall

Åbent design til airflow…

Knap så godt

… dog er fronten meget lukket

RGB-lyset i fronten kræver USB tilslutning

Fungerer bedst med andre AORUS produkter

Ingen officiel radiator support i toppen

Score: 8